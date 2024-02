BRF avança 5% após primeiro lucro em oito trimestres

(Reuters) - As ações da BRF dispararam 5% nesta terça-feira, após a processadora de alimentos reportar lucro líquido de 823 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, o primeiro após sete trimestres consecutivos de prejuízos, em resultado bem acima das previsões de analistas.

Às 10:36, os papéis tinham elevação de 4,35%, a 14,62 reais, tendo chegado a 14,72 reais na máxima (+5,07%), enquanto o Ibovespa avançava 1,17%.

Os fatores que contribuíram para o desempenho trimestral incluem uma queda acentuada no preço do milho, um dos principais ingredientes da alimentação para os animais, juntamente com melhorias operacionais em meio a uma ampla recuperação que começou há vários trimestres, citou a companhia.

"Essa galinha vai voar!", afirmaram analistas da XP Inc em relatório enviado a clientes, enxergando sinais positivos em todas linhas do balanço, com um desempenho no "Brasil sólido, além de uma recuperação mais rápida do que o esperado em internacional".

"Com uma alavancagem menor e um novo histórico do management, continuamos altamente convencidos com a história de turnaround da BRF e a reforçamos como nossa Top Pick", afirmaram Leonardo Alencar e Pedro Fonseca.

(Por Paula Arend Laier)