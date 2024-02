Bolsas da Europa fecham mistas com Frankfurt em destaque; Casino sobe com aval à reestruturação

As bolsas europeias fecharam mistas, em meio a reações a balanços corporativos da região. O desempenho da Bolsa de Frankfurt se sobressaiu, após um indicador apontar ligeira melhora na confiança do consumidor alemão. Entre as ações individuais, as do Casino Guichard-Perrachon dispararam, embaladas pela aprovação por um tribunal de Paris do plano de reestruturação da rede supermercadista, a principal acionista do GPA no Brasil.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,18%, a 496,33 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,76%, aos 17.556,49 pontos. O CAC-40, referencial da Bolsa de Paris, ganhou 0,23%, para encerrar aos 7.948,40 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,02%, aos 7.683,02 pontos.

O instituto GfK projetou que a confiança do consumidor da Alemanha avançará levemente em março, para -29 pontos, embora o sentimento permaneça contido em meio a um fraco clima econômico. O instituto salientou que a recuperação do clima de consumo é bastante moderada. Apesar de um aumento acentuado nas expectativas de rendimento, o instituto identificou uma propensão maior de poupança, o que representa um efeito atenuante na disposição para o consumo.

Em Paris, as ações do Casino Guichard-Perrachon saltaram 43,33%. O Casino Guichard-Perrachon informou que seu plano para captação de fundos por meio do consórcio liderado pelo bilionário checo Daniel Kretinsky recebeu aprovação do Tribunal Comercial de Paris, em um passo importante para a rede reduzir seu endividamento.

Entre as reações a balanços, a empresa de telecomunicações francesa Bouygues Telecom agradou com seus últimos resultados. Em Paris, a ação da Bouygues saltou 7,74%. Em Londres, a da abrdn reverteu alta inicial e cedeu 3%, após o grupo financeiro anunciar queda do lucro operacional ajustado para 249 milhões de libras esterlinas, em 2023.

As ações da Ryanair subiram 0,24% em meio à repercussão de acordo com a On the Beach Group. A plataforma oferecerá voos da Ryanair, tornando-se o quarto agente de viagens online parceiro aprovado pela companhia aérea, poucos meses após vários agentes de viagens online terem removido a Ryanair de seus sites.

Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,46%, a 32.706,44 pontos; em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,65%, a 6.220,07 pontos; em Madri, o IBEX 35 cedeu 0,24%, a 10.113,80 pontos. Todas as cotações são preliminares.

* Com informações da Dow Jones Newswires