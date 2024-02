Aliado de Navalny pede que russos protestem no dia da eleição e irrita Kremlin

(Reuters) - Um aliado próximo do falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny, conclamou os russos na terça-feira a comparecerem em grande número a um protesto contra o presidente Vladimir Putin no dia da eleição do mês que vem, convocado por Navalny pouco antes de sua morte.

O Kremlin advertiu que haveria consequências legais para quem atendesse ao que chamou de convocação provocativa de pessoas que rotulou como perigosas extremistas apoiadas pelos Estados Unidos.

Em uma publicação nas mídias sociais em 1º de fevereiro, Navalny pediu aos russos que registrassem seu protesto comparecendo às urnas ao mesmo tempo, ao meio-dia de 17 de março. Navalny morreu em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro.

O aliado de Navalny Leonid Volkov, em um vídeo publicado no YouTube, disse que a convocação para o protesto foi "o testamento político direto de Navalny" e a última convocação para ação que ele fez.

"Agora não se trata mais apenas de uma ação política com o objetivo de superar o isolamento político. Agora é um comício de luto e um memorial cívico, uma ação em memória de Navalny, que nos pediu para realizá-la", disse ele.

"As pessoas cumprirão assim a última vontade de Alexei Navalny, portanto, isso é muito importante. Façam isso. E no tempo que resta até a eleição, convençam o maior número possível de pessoas a fazer isso."

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que os partidários de Navalny eram bem conhecidos por seus apelos "provocativos" para violar a lei, e que haveria consequências para aqueles que atendessem a esses apelos.

"Essas pessoas, os chamados apoiadores (de Navalny), são bem conhecidos por seus apelos provocativos - para violar as leis da Federação Russa", afirmou Peskov.

"Essa é uma prática muito prejudicial e tem consequências legais e de aplicação da lei para aqueles que respondem a esses apelos."

Navalny convocou o protesto "Meio-dia contra Putin" como uma forma de as pessoas montarem uma demonstração de resistência sem correrem o risco de serem presas, pois estariam simplesmente fazendo fila para votar legalmente.

Putin deve ganhar um novo mandato de seis anos na eleição. Dois candidatos contra a guerra foram desqualificados por motivos técnicos e nenhum dos três candidatos restantes é crítico do presidente.

(Reportagem de Filipp Lebedev)