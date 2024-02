Advogado de Navalny é preso na Rússia, diz mídia local

MOSCOU, 27 FEV (ANSA) - O advogado Vasily Dubkov, que defendeu o ativista Alexei Navalny, foi preso em Moscou, na Rússia.

Além de representar os interesses do opositor do presidente Vladimir Putin, Dubkov acompanhou Lyudmila Ivanovna, mãe de Navalny, até a prisão no Círculo Polar Ártico para obter a devolução do corpo do russo, morto no último dia 16.

A informação da prisão do advogado foi compartilhada por vários meios de comunicação da oposição e pela ONG OVD-Info.

As fontes revelaram que Dubkov foi detido sob a acusação de crime administrativo e violação da ordem pública. (ANSA).

