Muito calor e gasto com ar-condicionado: tem como reduzir a conta de luz?

O calor intensifica o consumo de energia elétrica em casa, e o ar-condicionado é um desses gastos adicionais.

A depender do consumo de cada família, a utilização de refrigeradores de ar em um período diário de seis a oito horas pode significar um acréscimo de até 20% na despesa de energia elétrica, diz Alberto Hernandez Neto, professor do departamento de engenharia mecânica da Poli-USP.

Para evitar surpresas indesejadas na conta de luz, o UOL ouviu especialistas que indicam as melhores medidas na redução do consumo de energia elétrica com ar-condicionado.

Selo A de consumo faz diferença

A diferença no consumo entre ar-condicionado de nível A e E, pelos critérios de classificação do selo Procel do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), pode ter um impacto de até 30% a mais na conta de luz.

Equipamentos de tecnologia inverter

Opte por modelos de ar-condicionado com o nível A do Inmetro e com o sistema de operação inverter (inversor, em inglês), que possuem uma tecnologia mais avançada para a redução no consumo de eletricidade.

Cortinas ajudam a diminuir temperatura

Instale cortinas e feche portas e janelas para que a regulagem da temperatura fique em 24°C ou 25°C. Essas medidas dão conforto térmico e evitam que os aparelhos trabalhem em sua capacidade máxima de potência, reduzindo os gastos na conta de luz.

No entanto, Rodolfo Gomes, da IEI-Brasil (Iniciativa Energética Internacional Brasil), considera que a vedação de portas e janelas interfere pouco na eficiência dos refrigeradores de ar e, por outro lado, garante a renovação do ar para cômodos pequenos, como quartos e salas.

Consultar especialistas antes de instalar

Verifique a capacidade ideal do aparelho para o ambiente onde será fixado. O ar-condicionado certo varia de acordo com o tamanho do local, o número de pessoas e até a existência de equipamentos eletrônicos, como TVs. Isso tudo aumenta a produção de calor e exige mais do aparelho.

É preciso cuidado também com a tubulação por onde circula o gás de refrigeração, que deve estar completamente vedada.

O Procon-SP alerta que o contrato de compra do equipamento deve deixar clara a responsabilidade de possíveis reformas para a instalação do aparelho. "Deve ser verificado ainda se haverá necessidade de obras e de quem será a responsabilidade de executá-las", afirma o órgão.

Qualidade do ar e higienização

Os consumidores também devem cuidar da manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e da renovação do ar nos ambientes fechados.

A higienização do aparelho e do filtro depende do grau de intensidade de utilização do equipamento, mas é recomendada a verificação de maneira regular para que eles fiquem limpos, o que contribui para a melhor qualidade do ar e eficiência do ar-condicionado.

Em relação à qualidade do ar, atente para a instalação de um ventilador acoplado ao sistema de ar-condicionado, garantindo a inserção de ar novo nos cômodos refrigerados.

"Quando for comprar o equipamento, solicite ao técnico a instalação também da renovação de ar, que já tem norma estabelecida", afirmou Hernandez Neto.

Alternativas para melhorar o conforto térmico

Existem formas mais baratas para melhorar o conforto térmico nas residências. Segundo Hernandez Neto, o sombreamento de paredes externas com toldos e plantas e a ampliação da circulação de ar pelos imóveis podem ser medidas que minimizem o calor no interior dos imóveis.

Outro mecanismo de baixo custo pode ser a aquisição de ventiladores de ar com sistemas de gotejamento de água.

A pintura de telhados na cor branca, que reflete parte da luz do sol, também ameniza a penetração do calor nas residências.

Contas de luz

O Procon-SP sugere que os consumidores fiquem atentos à bandeira tarifária —que pode ser verde, amarela ou vermelha— em vigor durante períodos intensos de consumo de energia elétrica.

O órgão de defesa do consumidor aconselha que as contas de luz sejam acompanhadas mensalmente, e o consumidor deve entender o que está sendo cobrado. Na dúvida, procure o Procon de seu estado.