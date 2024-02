Centro Nacional de Meteorologia emite relatório sobre as condições climáticas para o período de 28 de fevereiro a 1º de março

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) divulgou o boletim meteorológico para o período de quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, a sexta-feira, 1º de março de 2024.

O relatório informa que o país será afetado por um sistema de baixa pressão na superfície, vindo do sudoeste, e uma extensão de um sistema de baixa pressão no ar superior, acompanhado por uma corrente com diferentes quantidades de nuvens fluindo do oeste.

O tempo na quarta e na quinta-feira varia de parcialmente nublado a nublado em algumas ocasiões em áreas dispersas do país, com chance de chuvas leves a moderadas em geral e fortes em partes dos Emirado, especialmente nas áreas norte, leste e sul. Em seguida, as áreas ocidentais do país serão afetadas por ventos frescos a fortes, às vezes de noroeste. A partir do meio-dia de quinta-feira, as temperaturas diminuirão, e a quantidade de nuvens diminuirá gradualmente até a noite de quinta-feira.

Quanto ao tempo na sexta-feira, as nuvens aparecerão em algumas áreas do leste e poderão ser convectivas, com chance de chuva durante o dia. O mar deve ficar moderado, variando de agitado a muito agitado às vezes na quinta-feira no Golfo Arábico. No Mar de Omã, o mar deve ficar de leve a moderado - por vezes, agitado - na noite de quinta-feira.