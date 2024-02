Sardenha abre urnas para eleger governador e conselho regional

CAGLIARI, 25 FEV (ANSA) - As urnas da Sardenha foram abertas neste domingo (25) para as eleições regionais que escolherão o novo governador da região no sul da Itália.

Foram convocados para votar 1.447.761 sardos: 709.840 são homens e 737.921 são mulheres.

No total, estão incluídos também os 112.221 eleitores residentes fora da Sardenha, dos quais 59.476 são homens e 52.745 mulheres.

Existem 1.844 seções eleitorais divididas na ilha. O voto vai até as 22h (horário local). Já a contagem começará na segunda-feira às 7h e seguirá até as 19h (horário local).

Concorrem os candidatos Lucia Chessa, pela lista Sardenha R-esiste; Renato Soro, com a Coalizão Sarda; Alessandra Todde, pela frente ampla de oposição ao governo nacional; e Paolo Truzzu, de centro-direita, candidato do governo.

A eleição também renovará o legislativo sardo, com 1415 candidatos para 58 vagas disponíveis (outras duas serão ocupadas pelo novo governador e seu vice). (ANSA).

