'Era uma explosão atrás da outra', diz moradora de prédio em Campinas

Moradores relataram sustos e correria após a explosão de um apartamento na região central de Campinas, no interior de São Paulo. Ao todo, 44 pessoas sofreram ferimentos leves, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública).

O que aconteceu

Moradora disse ter corrido para fora do prédio 'de camisola e tudo'. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, Sônia Durigan relatou ter ouvido uma explosão atrás da outra. "Meu vizinho começou a sair correndo, eu também comecei", contou. "Dava a impressão de que o prédio estava caindo".

Onze dos 44 feridos precisaram ser resgatados por rapel. Os moradores que tinham problemas de mobilidade, por sua vez, foram retirados um por um pela escada, com a ajuda dos bombeiros. "Como a escada estava comprometida, então, pras vítimas que tinham condições, a gente desceu por essa técnica de rapel por fora do prédio", disse o tenente Rafael Ribeiro Vieira.

Incêndio atingiu apartamento do primeiro andar, diz TV. A suspeita é de que a unidade onde o fogo começou seja de um coronel reformado do Exército. Segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo na região, o homem guardava pólvora e cerca de 3.000 munições. A Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias do incidente.

Comecei a ouvir as explosões, daí meu vizinho começou a sair correndo, e eu também comecei, né? Assustei. (...) Foi um susto. Eu corri para fora de camisola e tudo, do jeito que eu estava.

Moradora de prédio em Campinas (SP), em relato à TV Globo

O que se sabe até agora

Ao todo, 44 pessoas sofreram ferimentos leves. Todas foram atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local, informou a SSP-SP. Um cachorro foi resgatado ileso dentro do apartamento onde a explosão aconteceu.

Explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou elevador. Peritos do município farão a análise técnica do edifício. Após vistoria, apenas o apartamento incendiado ficou interditado, segundo a Defesa Civil. Uma família ficou desalojada, mas já está na casa de parentes.

Apartamento armazenava granadas, segundo a SSP-SP. Equipes do Gate foram acionadas devido ao risco de explosão e retiraram os explosivos do apartamento para detonação em local adequado. O coronel reformado do Exército que seria o dono do apartamento não estava no local no momento da explosão, de acordo com o Comando Militar do Sudeste.