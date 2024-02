Itália pede investigação sobre agressões contra manifestantes

ROMA, 25 FEV (ANSA) - Responsabilizado pela oposição por casos de agressão a estudantes, inclusive menores de idade, em manifestações pró-Palestina em Pisa e Florença, o ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, disse que "as regras não mudaram".

As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Corriere della Sera, depois da ampla repercussão de registros de golpes de cassetete contra manifestantes.

Após o presidente da Itália, Sergio Mattarella, ter afirmado que o uso da violência é "um fracasso", Piantedosi afirmou concordar: "Como todos os policiais compartilham. Todos nós sempre esperamos que as manifestações públicas ocorram pacificamente e sem incidentes".

Ele disse, porém, que os manifestantes precisam colaborar.

Segundo ele, 13 mil manifestações foram registradas em pouco mais de um ano: "E destas, apenas uma pequena parte registrou incidentes, com uma prevalência de feridos entre as forças de segurança em relação aos manifestantes".

"Ver as imagens também me contrariou e entristeceu. Quando se chega ao contato físico com menores, é sempre obrigatório realizar uma análise objetiva de como os fatos ocorreram.

Solicitei um relatório detalhado", anunciou.

Ele defendeu, porém: "Nossas forças de segurança estão entre as melhores do mundo, também do ponto de vista da gestão democrática de manifestações de livre discordância".

Diante dos pedidos para ir ao Parlamento dar esclarecimentos, ele falou que sempre está disponível para discussões: "Espero que serenas e construtivas, e não preconceituosamente orientadas para desacreditar a ação do governo ou das forças policiais".

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.