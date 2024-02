Suspeito de invadir residência oficial de Lula foi ouvido e liberado

Do UOL*, em São Paulo

Homem que tentou invadir de carro o Palácio da Alvorada, a residência do presidente da República, na madrugada de sábado (24), foi detido pela Polícia Federal, ouvido e depois liberado.

O que aconteceu

Na madrugada de sábado, um condutor num veículo Ford Focus tentou entrar no Palácio do Alvorada.

Depois de ultrapassar o posto de controle, o veículo teve os pneus furados por um dispositivo de segurança chamado cama de faquir. Tiros de advertência foram disparados por agentes. Mesmo com os pneus avariados, o motorista conseguiu escapar.

Veículo Ford Focus que foi usado na tentativa de invasão do Palácio da Alvorada, a residência do presidente da República Imagem: PF

Homem foi detido no sábado às 17h em um condomínio nas proximidades próximo ao Palácio do Alvorada. Ele foi ouvido na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, e em seguida liberado.

Ainda no sábado, fontes da PF diziam que o motorista teria errado o caminho para casa. O veículo ficou apreendido e a PF realizou perícia no automóvel e no local da ocorrência.

O presidente Lula estava na residência oficial no momento do ocorrido. Mas ele não correu risco porque o carro sequer se aproximou da guarita do Alvorada.

*Com informações da Agência Brasil