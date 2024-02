Atirador esportivo é achado amarrado ao carro e tem armas roubadas em GO

A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para apurar o caso de um atirador esportivo que foi encontrado amarrado ao volante do próprio carro após ser rendido e ter armas roubadas, em Nova Veneza, na região metropolitana de Goiânia (GO), no último sábado (24).

O que aconteceu

Vítima, que não teve a identidade revelada, informou que foi rendida pelos criminosos. Segundo informações da TV Anhanguera, o homem voltava de um clube de tiros no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, no momento em que teria sido assaltado.

Atirador teve um um revólver 357, uma pistola 380 e um rifle calibre 22 roubados. Ele, que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), foi preso com algemas de plástico e contou com a ajuda de populares, que usaram um alicate, para soltá-lo.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que abriu investigação para apurar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.