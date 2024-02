Apartamento pega fogo em Campinas após explosões e bombeiros fazem resgate de rapel

Um apartamento pegou fogo na noite de sábado, 24, em Campinas após uma sequência de explosões no segundo andar do condomínio. O caso foi registrado na Rua Hércules Florence, que foi tomada por fumaça. Pela dificuldade no acesso, o Corpo de Bombeiros precisou realizar os procedimentos de resgate através de rapel - quatro pessoas foram resgatadas dessa forma, segundo a corporação.

Ao todo, 40 moradores foram evacuados do prédio, que foi interditado e passou por vistoria da Defesa Civil ainda na noite de sábado. Não há previsão para autorização de retorno ao edifício. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) também esteve na ocorrência, mas nenhum dos moradores apresentou quadros graves em função do incidente.

As causas e circunstâncias que levaram ao incêndio serão investigadas pela Polícia Civil, já que há suspeita de que as explosões tenham sido causadas por munições mantidas dentro do apartamento.