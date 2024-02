Quem não gosta de uma gambiarra? Algumas são tão bem feitas que se tornam até permanentes. E até mesmo os grandes fabricantes de carros recorrem a elas.

Toyota Corolla, Volkswagen up!, Fiat Pulse, Hyundai HB20 e Ford Ranger são os exemplos de carros que tiveram gambiarras em algum momento da vida.

No vídeo dessa semana apresento cinco exemplos que eram para ser de um jeito, mas ficaram de outro - com gambiarra que disfarçam a ideia original.

Tenho certeza que essa lista poderia ser ainda maior, então fique à vontade para incluir outras 'soluções criativas' nos comentários.

