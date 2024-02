Corpo "torturado" de Navalny é entregue à sua mãe

(Reuters) - O corpo do líder oposicionista russo Alexei Navalny, que morreu inesperadamente na prisão há nove dias, foi entregue à sua mãe no sábado na remota cidade de Salekhard, no Ártico, informou sua porta-voz.

Em um vídeo gravado antes da liberação do corpo, a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, acusou o "demoníaco" presidente Vladimir Putin de "torturar" o cadáver de um oponente político.

Os aliados de Navalny pediram aos partidários que "não relaxassem" e sua porta-voz, Kira Yarmysh, escreveu no X que não havia certeza de que as autoridades russas deixariam os parentes realizarem um funeral "do jeito que a família quer e do jeito que Alexei merece".

Em seu vídeo de seis minutos publicado no YouTube, Yulia disse que continuaria a luta contra o regime de Putin, questionou a fé do presidente e o acusou de manter o corpo de seu marido como "refém".

Na sexta-feira, a mãe de Navalny, Lyudmila, disse que os investigadores russos estavam se recusando a liberar seu corpo de um necrotério em Salekhard até que ela concordasse em colocá-lo para descansar sem um funeral público.

Ela disse que um funcionário havia lhe dito que ela deveria concordar com as exigências deles, pois o corpo de Navalny já estava se decompondo.

No sábado, os assessores de Navalny disseram que as autoridades ameaçaram enterrá-lo na colônia remota da prisão onde ele morreu, a menos que sua família concordasse com as condições.

Desde que retornou à presidência russa em 2012, Putin tem se posicionado como defensor dos valores tradicionais e conservadores contra o que ele retrata como liberalismo ocidental corrosivo.

Ele também alardeia sua proximidade com a Igreja Ortodoxa Russa, comparecendo regularmente a cultos em festivais religiosos e falando de sua fé pessoal.

Navalnaya disse que seu marido era um cristão devoto, que frequentava a igreja e jejuava na Quaresma mesmo quando estava na prisão. Ela disse que o ativismo político dele havia sido inspirado pelos valores cristãos.

(Reportagem de Felix Light)