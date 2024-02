'Caminho tortuoso': como surgiu e o que significa o sinal de cifrão?

Você sabe como surgiu o sinal "$", o cifrão? Aparentemente ninguém sabe. Esta é a típica pergunta para a qual não há uma resposta 100% verdadeira, já que existem várias versões para ela.

Abaixo, veja as hipóteses, com base no que disse a Casa da Moeda do Brasil e o Departamento do Tesouro dos EUA.

Fonte brasileira

Segundo a Casa da Moeda do Brasil, a origem do cifrão data do ano 711, da era cristã, quando o general omíada Táriq-ibn-Ziyád comandou a conquista da Península Ibérica, ocupada até então pelos visigodos.

Após a viagem, Táriq teria mandado gravar, em moedas comemorativas, uma linha sinuosa, em forma de "S", representando o longo e tortuoso caminho percorrido para alcançar o continente europeu.

Cortando essa linha sinuosa mandou colocar, no sentido vertical, duas colunas paralelas, representando as Colunas de Hércules, que significavam a força, poder e a perseverança da empreitada.

O símbolo, assim gravado nas moedas, se difundiu e passou a ser reconhecido mundialmente como cifrão, representação gráfica do dinheiro, segundo essa versão.

Tesouro americano

A versão norte-americana, publicada no site do Departamento do Tesouro dos EUA, diz que as letras "P" e "S" passaram a ser escritas sobrepostas para abreviar as palavras "peso", que foi uma das moedas usadas no país antes de sua independência.

A origem do sinal '$' mais aceita diz que o símbolo é resultado da evolução do 'P' mexicano ou espanhol usado para representar as moedas peso ou piastras.

A teoria, derivada de um estudo de manuscritos antigos, afirma que o 'S' gradualmente passou a ser escrito sobre o 'P', desenvolvendo um equivalente a '$'.

Folclore

Há ainda outras duas explicações folclóricas para o surgimento do cifrão. Embora não verdadeiras, elas são bastante criativas.

A primeira teoria diz que o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, inventou o sinal como um monograma para TS.

A segunda teoria foi criada pela escritora Ayn Rand, no livro "A Revolta de Atlas" (1957), em que ela afirma que o sinal é o monograma para as letras "U" e "S", de "United States", sendo que a base do "U" ficava sobreposta pelo "S", dando a entender que se tratava de dois traços.

As duas teorias folclóricas não podem ser consideradas verdadeiras porque foram formuladas após a Independência dos Estados Unidos, quando o símbolo já era amplamente utilizado.

*Com informações do blog Cara ou Coroa, em 25/07/2018