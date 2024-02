Salernitana cada vez mais perto da Serie B; Udinese e Sassuolo também perdem

Pela terceira rodada consecutiva, a última colocada Salernitana perdeu na Serie A, desta vez em casa para o Monza por 2 a 0, e segue afundando rumo à segunda divisão.

Após a partida deste sábado pela 26ª rodada, a equipe de Salerno segue ancorada no fundo do poço com 13 pontos, a sete da zona de permanência na elite.

A vitória do Monza veio na reta final, com gols de Daniel Maldini (78') e Matteo Pessina (83').

O Monza (11º) se consolida assim na zona tranquila da tabela, assim como Genoa (12º) e Empoli (13º), que também fizeram sua parte neste sábado, ao vencerem Udinese (16º) por 2 a 0 e Sassuolo (17º), por 3 a 2, respectivamente.

Na luta pela permanência, o Sassuolo segue empatado com o primeiro time da zona de rebaixamento (o Hellas Verona, 18º) e a Udinese tem apenas três pontos a mais, portanto ambos estão em situação delicada.

Os candidatos ao 'Scudetto' jogam neste domingo. A líder Inter de Milão visita o Lecce (14º), enquanto a Juventus, segunda com nove pontos a menos que os primeiros colocados, recebe o Frosinone (15º).

O Milan, terceiro na tabela, onze pontos atrás de seu grande rival de Milão, joga em casa contra a Atalanta (5ª).

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bologna - Hellas Verona 2 - 0

- Sábado:

Sassuolo - Empoli 2 - 3

Salernitana - Monza 0 - 2

Genoa - Udinese 2 - 0

- Domingo:

(08h30) Juventus - Frosinone

(11h00) Cagliari - Napoli

(14h00) Lecce - Inter

(16h45) Milan - Atalanta

- Segunda-feira:

(14h30) Roma - Torino

(16h45) Fiorentina - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 63 24 20 3 1 59 12 47

2. Juventus 54 25 16 6 3 38 17 21

3. Milan 52 25 16 4 5 49 31 18

4. Bologna 48 26 13 9 4 39 23 16

5. Atalanta 45 24 14 3 7 47 23 24

6. Roma 41 25 12 5 8 45 30 15

7. Lazio 40 25 12 4 9 31 26 5

8. Fiorentina 38 25 11 5 9 37 29 8

9. Napoli 36 24 10 6 8 33 28 5

10. Torino 36 25 9 9 7 23 22 1

11. Monza 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14. Lecce 24 25 5 9 11 24 39 -15

15. Frosinone 23 25 6 5 14 32 52 -20

16. Udinese 23 26 3 14 9 25 40 -15

17. Sassuolo 20 25 5 5 15 31 48 -17

18. Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

19. Cagliari 19 25 4 7 14 23 46 -23

20. Salernitana 13 26 2 7 17 20 53 -33

