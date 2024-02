Helicóptero com vice-governador do RS faz pouso de emergência em estrada

Um helicóptero que levava o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), fez um pouso de emergência em uma rodovia no norte do estado, na tarde de sexta-feira (23).

O que aconteceu

Um helicóptero da brigada militar precisou pousar às margens da ERS-332, entre Soledade (RS) e Espumoso (RS). Além do piloto e do copiloto, a aeronave levava Souza e um assessor. Ninguém ficou ferido.

O helicóptero sofreu uma pane elétrica pouco depois da decolagem. Em nota, Souza afirmou que o piloto decidiu pousar devido a uma indicação técnica do sistema elétrico do helicóptero. Após a aterrissagem, o vice-governador seguiu de carro para Porto Alegre.

O vice-governador havia cumprido agenda em Ibirubá (RS). Por meio do Twitter, o emedebista afirmou que o voo, assim como o pouso, "foi muito breve, sem nenhum transtorno maior para os tripulantes e passageiros".