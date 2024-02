Porto de Paranaguá retoma operações após incêndio suspender embarques em 3 berços

SÃO PAULO (Reuters) - O Porto do Paranaguá, importante exportador de commodities agrícolas do Brasil, informou que foram retomadas neste sábado as operações nos três berços que tiveram atividades paralisadas na sexta-feira após um incêndio.

"As operações no corredor de exportação foram retomadas normalmente às 13h deste sábado, com operações de exportação nos berços 212 e 213 e uma operação de importação no berço 214", afirmou a administração portuária.

Em nota, o porto acrescentou que serviços de manutenção no conjunto de equipamentos do corredor de exportação iniciaram-se também neste sábado, "com vistas ao reestabelecimento pleno das operações para os próximos dias".

O porto não detalhou com qual ritmo as operações foram retomadas ou quanto deixou de ser embarcado desde sexta-feira.

A agência de navegação Cargonave disse na véspera que cerca de 20 embarcações eram esperadas para atracar nesses três berços nos próximos dias para receber cargas de soja, farelo de soja e trigo.

A administração portuária acrescentou que áreas próximas ao local do incêndio foram isoladas e que as causas do fogo serão apuradas pelas autoridades competentes. Não houve vítimas.

Na sexta-feira, o porto havia informado que o incêndio ocorreu na TC5, uma das seis correias do corredor de exportação que abastece o berço 214.

Disse ainda que os navios nos berços 212 e 213 foram desatracados de maneira preventiva.

(Por Roberto Samora)