PM e filha mortos em SP: carro e pertences de criminosos são localizados

A Polícia Militar conseguiu encontrar o veículo que foi usado por criminosos que mataram um PM e sua filha de 19 anos durante troca de tiros em frente à farmácia na zona norte, de São Paulo, no sábado (24).

O que aconteceu

Veículo foi encontrado na Grande São Paulo. Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o trio conseguiu fugir em um veículo GM Spin, que foi localizado pela Polícia Militar, em Guarulhos. Carro tinha sido furtado.

Pertences dos criminosos foram encontrados no carro. Polícia diz que foram recolhidos diversos objetos, incluindo os capuzes utilizados na ação.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para assessoramento, informou a SSP. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã) como roubo a estabelecimento comercial.

Policial estava de folga e em trajes civis. O cabo Anderson de Oliveira Valentin estava no banco do motorista e a filha no banco de trás do carro no estacionamento de uma farmácia na Avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros.

Ele viu três criminosos tentarem assaltar o estabelecimento, que estava com a porta trancada. Os bandidos usavam capuzes e máscaras cirúrgicas. Dois deles acenam para o policial, que aparenta apontar a arma de dentro do veículo.

O policial desce do carro com a arma em punho, mas é atingido por um homem vestindo uma roupa preta. Os criminosos fugiram. O cabo e a filha dele foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

A Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte do PM. Em nota, disse que Valentin integrava o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, no centro da capital paulista.

Polícia Civil informou que os três criminosos foram identificados e estão com prisão temporária decretada. Diligências começaram a ser realizada na tarde deste domingo (25) para deter o trio.