G7 insta Rússia a 'esclarecer' circunstâncias da morte de Navalny

O G7 instou a Rússia, neste sábado (24), a "esclarecer completamente" as circunstâncias da morte do opositor russo Alexei Navalny, que "sacrificou sua vida lutando contra a corrupção do Kremlin e por eleições livres e justas".

"Também prestamos homenagem à extraordinária coragem de Alexei Navalny", que faleceu na semana passada em um presídio no Ártico, afirmaram os líderes do G7, grupo que reúne as principais potências ocidentais (EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), em nota ao final de uma reunião virtual presidida pela Itália.

