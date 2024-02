Festival UOL Prime de Jornalismo: "Encontrei uma história digna de filme!"

"Descobri que havia 39 páginas sobre tudo o que comprei. E estão ali informações muito sensíveis do meu histórico de saúde e até do comportamento sexual. Isso porque a gente vai na farmácia comprar camisinha, pílula, pílula do dia seguinte...", contou Amanda Rossi, sobre a apuração da reportagem "O que a farmácia sabe sobre mim?", vencedora do 6º Prêmio UOL de Conteúdo.

Em formato "talk", os autores de reportagens finalistas do Prêmio compartilharam os bastidores de sua investigação na primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, que aconteceu na última quarta-feira (21).

Amanda contou como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) contribuiu para que ela tivesse acesso às informações sobre si mesma. Isso a ajudou a descobrir que uma importante rede de farmácias do Brasil vem acumulando há 15 anos dados sobre seus consumidores, somando históricos de mais de 50 milhões de pessoas.

A reportagem ainda revelou como é feita a comercialização de dados dos consumidores pela empresa subsidiária dessa rede farmacêutica e comprovou que o preço do medicamento antes de o consumidor fornecer o CPF é fictício, assim como o desconto. "É uma forma de coação para que você dê o número do seu CPF", coloca.

A matéria conquistou o prêmio IREE de Jornalismo na categoria Economia e Negócios.





Caso Antony: em busca das pistas certas

O jornalista Pedro Lopes percorreu os caminhos da investigação sobre a denúncia de abuso que recaiu sobre o jogador Antony , do Manchester United. A reportagem trouxe revelações do inquérito envolvendo o atacante por agressões contra a sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin.

O furo jornalístico incluiu acesso a gravações, conversas e depoimentos de testemunhas. Pedro falou sobre os desafios de apurar investigações que correm em segredo de Justiça e sobre a importância do olhar atento durante o levantamento de informações. "A história nem sempre está no lugar óbvio onde você está procurando", comentou.

Lopes revelou ter descoberto, entre as milhares de páginas do inquérito, um atalho que, apesar de não detalhar os episódios de agressão, abriu caminho para contá-los.

Segundo o jornalista, a junção do relato de Gabriela com os dados e provas em áudios e vídeos coletados deu força à versão da vítima e fez com que a CBF avaliasse e tomasse uma atitude drástica para os padrões do futebol brasileiro, desconvocando o atleta da Seleção Brasileira.

Cidade dominada: o trabalho de convencer as testemunhas





Também foi destaque no evento o documentário "Cidade Dominada", que investigou e narrou detalhes de um dos maiores roubos a banco do Brasil, ocorrido em 2021 na cidade de Araçatuba (SP).

Foi a vez do repórter e autor do trabalho Luís Adorno relatar o passo a passo de sua investigação jornalística e trazer detalhes sobre o que de fato teria mudado o curso da ação dos bandidos. "Encontrei uma história digna de um filme! Um policial militar aposentado que sozinho saiu da sua casa armado no momento do crime, baleou três dos criminosos e frustrou o assalto", contou Adorno.

O repórter relatou os desafios de encontrar testemunhas que topassem contribuir com informações para enriquecer a história, além de destacar a importância das fontes sentirem confiança no jornalista. " Minha vivência pessoal me ajuda. Sempre morei em quebrada, sempre pisei em barro e convivi na minha infância com todos os tipos de violência. Eu consigo entender o sofrimento dessa pessoa." Por isso, Adorno defende que as redações sejam mais pretas e periféricas. "Tem muita coisa que não se aprende na faculdade".



O resultado é que o primeiro episódio já conta com 2,4 milhões de visualizações no YouTube em apenas quatro meses. Aguarde um novo capítulo em breve.

Os jornalistas Pedro Lopes, Luís Adorno e Amanda Rossi contaram um pouco sobre suas apurações Imagem: Mariana Pekin

No dia 21 de fevereiro, o UOL realizou a primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, com painéis enriquecedores sobre assuntos em voga no cenário jornalístico brasileiro atual, como a "Cobertura justa em tempos de polarização", "Desafios da distribuição: o que fazer para o jornalismo chegar nas pessoas?" e "Como manter o jornalismo relevante em meio a tantas opções de entretenimento". Entre os convidados, estavam nomes como Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil; Thais Bilenky, colunista do UOL; e Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo. O evento também celebrou os finalistas do 6º Prêmio UOL de Conteúdo, destacando os melhores trabalhos jornalísticos de 2023 em seis categorias, incluindo Impacto, Investigação e Produto Audiovisual.