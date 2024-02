UE aprova 13º pacote de sanções contra Rússia

BRUXELAS, 23 FEV (ANSA) - O Conselho da União Europeia aprovou nesta sexta-feira (23) a 13ª rodada de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

O novo pacote atinge 106 pessoas e 88 empresas e entidades responsáveis "por ações que ameaçam ou comprometem a integridade territorial, a soberania e a independência" ucraniana, de acordo com uma nota do principal órgão decisório da UE.

A medida chega na véspera do segundo aniversário da invasão russa e mira sobretudo os setores militar e de defesa, incluindo pessoas envolvidas no fornecimento de armas da Coreia do Norte para Moscou.

A lista também contempla "membros do sistema judiciário, políticos locais e pessoas responsáveis pela deportação ilegal e pela reeducação militar de crianças ucranianas. Com isso, o número de indivíduos e empresas sancionados pela UE desde o início da guerra passa de 2 mil.

"As pessoas designadas estão sujeitas ao congelamento de bens, e os cidadãos e empresas da UE estão proibidos de colocar recursos à sua disposição. As pessoas físicas também estão sujeitas a uma proibição de viagem que as impede de entrar ou transitar no território da UE", diz o comunicado.

No início da semana, o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse que o bloco iria propor sanções contra supostos responsáveis pela morte do líder de oposição Alexei Navalny, mas a nota do Conselho da UE não cita o nome do dissidente. (ANSA).

