PIB da Alemanha cai 0,3% no 4º trimestre ante 3 meses anteriores, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 23, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual do quarto trimestre, o PIB alemão diminuiu 0,2% entre outubro e dezembro, também confirmando a estimativa inicial. Em todo o ano de 2023, a economia da Alemanha teve contração de 0,3% ante 2022, reafirmou o Destatis, como já havia adiantado em meados do mês passado.