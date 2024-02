Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e homólogo da Costa Rica discutem laços bilaterais

ABU DHABI, 23 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, discutiu, durante uma ligação telefônica com o Dr. Arnoldo André Tinoco, ministro das Relações Exteriores e Culto da Costa Rica, os laços bilaterais e novos caminhos para a colaboração, visando atender aos interesses mútuos de ambas as nações. Durante a ligação, os ministros discutiram maneiras de aprimorar ainda mais a cooperação em vários campos, especialmente após a conclusão das negociações sobre o Acordo de Parceria Econômica Abrangente.

O xeique Abdullah elogiou as fortes relações existentes entre os países, destacando seu interesse compartilhado em explorar novas oportunidades de colaboração. Reiterou ainda a importância de criar parcerias construtivas que apoiem as metas de desenvolvimento de ambas as nações e alcancem a prosperidade econômica sustentável.