Festival de Jornalismo: Thaís Bilenky traz bastidores do podcast Alexandre

"A gente discutiu muito essa trilha", disse Thaís Bilenky, repórter e colunista do UOL, sobre o batidão que abre os 6 episódios do podcast "Alexandre". O receio era afetar a objetividade de um projeto que prezou pelo rigor jornalístico. Mas a verdade é que, ao trazer a influência do funk paulistano, a melodia fazia a conexão com a cidade onde nasceu Alexandre de Moraes. Combinou direitinho.

Thaís, que fez a reportagem, o roteiro e a apresentação do podcast, e o jornalista e fundador da Trovão Mídia, José Orenstein, que dirigiu o projeto, compartilharam os bastidores dessa produção com a audiência do 1º Festival UOL Prime de Jornalismo, que rolou no último dia 21, em São Paulo no painel, "Como manter o jornalismo relevante em meio a tantas opções de entretenimento", mediado pela gerente-geral de projetos editoriais e novas iniciativas do UOL, Tatiana Schibuola.

Thaís Bilenky, colunista do UOL, no 1º Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Bilenky contou sobre a preocupação em manter uma apuração jornalística rigorosa para produzir os episódios. "A concepção foi muito bem pensada, desde a trilha, o tratamento de roteiro para deixá-lo enxuto, ao mesmo tempo que se atenta a padrões jornalísticos de objetividade e imparcialidade, com apurações que acontecem até o último minuto", comentou a apresentadora.

Para funcionar e gerar engajamento dos ouvintes, foi preciso adaptar o resultado da apuração para o formato. "Diferentemente da pirâmide invertida, a que os jornalistas sempre recorrem, entregando as informações mais importantes logo no início de um texto, a gente precisou criar uma curva narrativa que tivesse suspense, emoção, deixasse algumas surpresas mais pro final", entregou Orenstein.

José Orenstein, fundador da Trovão Mídia, no 1º Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ele acredita muito no formato de podcasts e defendeu o engajamento que este tipo de mídia cria. "É muito mais envolvente, sem contar a vantagem de poder consumi-lo enquanto faz outras tarefas."

E quem paga a conta? Lá fora, a Economist lançou uma assinatura de áudio pelo valor de £4,90 por mês (£49 por ano), e o The New York Times oferece assinaturas separadas para jornalismo e para games, agora, com um pacote "all access", que inclui NYT Áudio, The Athletic (Esporte), Wirecutter (avaliações), Cozinha e Jogos.

Os episódios de "Alexandre" foram ouvidos mais de 2 milhões de vezes, segundo Orenstein. Apesar do sucesso, "gerou zero reais", lamentou. Aqui no Brasil, há poucos cases de sucesso, como o "Não inviabilize", da Déia Freitas, com mais de 250 milhões de reproduções e que conta com uma base de cerca de 20 mil assinantes - podcast não jornalístico, com foco em comportamento.

Para os grandes publishers, apoiar projetos como esse pode servir de gatilho para aumentar a fidelidade e o engajamento de suas audiências - e garantir, principalmente, relevância. Os fãs de Thaís Bilenky podem aguardar, em breve um novo podcast aqui no UOL.

Tatiana Schibuola, gerente geral do UOL, e os jornalistas Thaís Bilenky e José Orenstein no 1º Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

***

No dia 21 de fevereiro, o UOL realizou a primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, com painéis enriquecedores sobre assuntos em voga no cenário jornalístico brasileiro atual, como a "Cobertura justa em tempos de polarização", "Desafios da distribuição: o que fazer para o jornalismo chegar nas pessoas?" e "Como manter o jornalismo relevante em meio a tantas opções de entretenimento". Entre os convidados, estavam nomes como Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil; Thais Bilenky, colunista do UOL; e Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo. O evento também celebrou os finalistas do 6º Prêmio UOL de Conteúdo, destacando os melhores trabalhos jornalísticos de 2023 em seis categorias, incluindo Impacto, Investigação e Produto Audiovisual.