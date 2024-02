Parte da cidade de SP tem queda de energia após chuva forte

Do UOL, em São Paulo

Parte da cidade de São Paulo está sem energia elétrica após as fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade nesta sexta-feira (23).

O que aconteceu

Enel confirma a interrupção no fornecimento de "alguns clientes". Mesmo questionada, a empresa, que é a concessionária responsável pela distribuição de energia, não divulgou a quantidade exata de clientes afetados.

Até às 20h (horário de Brasília), as regiões mais afetadas são as zonas leste e sul da capital. A distribuidora informou que reforçou as equipes de campo e atua para reestabelecer os serviços aos clientes impactados "o mais brevemente possível".

Empresa orienta que clientes priorizem canais digitais para comunicar a falta de luz. Uma das opções é enviar um SMS para o número 273273 com a palavra LUZ seguida pelo número de instalação, sem espaços. Exemplo: LUZ012345678. Outras formas de informar a falta de energia são pela agência virtual da Enel (clique aqui) ou pelo aplicativo "Enel São Paulo".

Clientes reclamam

Nas redes sociais, clientes reclamam que estão sem energia. Relatos citam outras regiões afetadas na cidade. Confira alguns dos comentários abaixo:

SEM ENERGIA DE NOVO NA VILA FORMOSA. 10 minutos de chuva. Será que vai nos custar mais 3 dias sem luz, com essa agilidade da Enel? -- Baparalaxe (@baparalaxe) February 23, 2024

Ótimo trabalho, ENEL. Choveu e apagou tudo! -- Erik Oliveira (@Erik_C_Oliveira) February 23, 2024

choveu a Enel desliga sp é -- Beatriz Vitoria (@Beatrizviv3) February 23, 2024

?Quando acabar a energia da sua casa, registre isso enviando um SMS para a ENEL no número 27373, com a mensagem:



"LUZ + NÚMERO DE INSCRIÇÃO"#SP #faltadeluz pic.twitter.com/9m1pfiokN8 -- Aline ? (@ADamascena) February 23, 2024

101 chamados para queda de árvores

Corpo de Bombeiros recebeu 101 chamados para queda de árvores. As ocorrências são referentes aos acionamentos para a capital e região metropolitana até às 19h10 (horário de Brasília) desta sexta-feira.

Foram dois chamados para alagamentos, dizem bombeiros. Além disso, houve uma ocorrência de desabamento/desmoronamento de um muro. Nenhuma das ocorrências deixou vítimas.

Cidade ficou em estado de atenção para alagamentos até 20h10. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, todas as zonas e as marginais Pinheiros e Tietê entraram em atenção. Houve também registro de queda de granizo e rajadas de vento.

Próximas horas da noite seguem com tempo instável. A previsão aponta para a ocorrência de chuvas isoladas, com variação de intensidade. Não há potencial para temporal. A temperatura mínima durante a madrugada de sábado (24) será de 21ºC.