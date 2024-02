Confiança empresarial alemã melhora em fevereiro, diz Ifo

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas alemãs melhorou em fevereiro, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, embora provavelmente não o suficiente para evitar que a maior economia da Europa caia em outra recessão.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima empresarial subiu de 85,2 em janeiro para 85,5, conforme esperado por analistas em uma pesquisa da Reuters.

"A economia alemã está se estabilizando em um nível baixo", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

A Alemanha tem enfrentado dificuldades desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 elevou os custos de energia, e sua economia está agora no quarto trimestre consecutivo de crescimento zero ou retração, pesando sobre toda a zona do euro.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% em 2023, tornando-se a principal economia do mundo com pior desempenho.

A Alemanha deve entrar em outra recessão técnica no primeiro trimestre deste ano depois de encolher 0,3% no quarto trimestre de 2023.

O aumento na confiança deveu-se a expectativas ligeiramente menos pessimistas, com esse índice subindo para 84,1 em fevereiro, de 83,5 em janeiro. O índice que avalia a situação atual ficou inalterado em 86,9 em fevereiro.

