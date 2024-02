BYD: 'Não estamos despejando um carro descartável. Teremos vida longa aqui'

Esta é a versão online para a edição desta sexta-feira (23/02) da newsletter Mídia e Marketing. Quer se inscrever neste e em outros boletins e recebê-los no seu e-mail? Cadastre-se aqui.

***

A marca chinesa BYD lançará na próxima semana seu modelo Dolphin Mini no Brasil, buscando ser o automóvel elétrico mais acessível do país, com preços em torno de R$ 100 mil. No ano passado, a empresa fez sucesso com o Dolphin, o elétrico mais vendido do Brasil em 2023, e anunciou sua primeira fábrica de automóveis no país, em Camaçari, Bahia, num investimento próximo a R$ 3 bilhões.

Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da BYD, compartilhou sobre a estratégia da marca no país com o UOL Mídia e Marketing:

Como vocês planejaram a entrada dos carros da marca no Brasil?

A BYD já está no Brasil há 10 anos, mas sempre com operações b2b (ou business to business, entre empresas): um em cada cinco celulares do mundo todo tem algum componente nosso; 80% da produção do tablet mais famoso do mundo é feito pela BYD; além disso, o mercado já nos conhecia como fornecedor de baterias para grandes montadoras.

Com a importação dos primeiros carros, em 2021, um novo time chegou ao departamento de marketing em março do ano passado, para apresentar todo o nosso ecossistema ao consumidores brasileiros, com foco em nossa grandeza global.

É um storytelling extenso, que busca ser cativante. Começamos com ações de relações públicas, buscando espaço orgânico na mídia.

Até porque se comentava que éramos o "rival chinês" da Tesla. Quando anunciamos a negociação da fábrica em Camaçari, na Bahia, a curiosidade do consumidor aumentou. Já havíamos lançado o Dolphin, que foi um sucesso comercial muito grande (Nota da Redação: o BYD Dolphin foi o elétrico mais vendido no país ano passado: o modelo emplacou 6.812 unidades em 2023. Para efeitos de comparação, o carro a combustão mais vendido no Brasil em 2023 foi a Fiat Strada, com 120.600 mil unidades comercializadas).

Então, montamos um plano de apresentação focado em comerciais e ações na TV aberta (Nota da Redação: a marca esteve presente na novela Terra e Paixão, da Globo, e patrocina o programa Domingão com Huck, da mesma emissora).

Com tudo isso, apresentamos a BYD como uma greentech, Com base em tecnologia, inovação e verticalização da produção, conseguimos oferecer um produto inovador a um preço acessível.

Além do que podemos chamar de "tiro de canhão" de mídia, na Globo, como foi o trabalho de vocês com parceiros e possíveis clientes?

Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da BYD Brasil Imagem: Divulgação

Demos um grande suporte para o nosso trade, com ações focadas nas concessionárias e promoções. Em paralelo, continuamos alimentando o noticiário do dia a dia, tanto em veículos de imprensa maiores quanto em mídia especializada.

Internamente, achamos que podemos ter uma pegada de "love brand", de ser uma marca querida, que tem torcida a favor e gera muita curiosidade.

Como se trabalha o conteúdo que esclarece as dúvidas e receios dos consumidores?

É muito importante liderar a narrativa. Esse é o papel que nos cabe, porque é esse o tamanho da empresa. Precisamos passar segurança sobre desempenho, sobre longevidade, sobre eficiência.

O Dolphin Mini, por exemplo, tem um potencial para o público feminino e pode vir a ser o primeiro carro comprado de pai para o filho. Nesse sentido, apresentar todos os elementos de segurança que cercam o carro passa a ter muito valor na divulgação.

Quais as dificuldades para entrar no mercado nacional? Como incentivar a confiança na marca e diminuir a desconfiança em relação ao carro elétrico chinês?

É a missão de comunicar uma mudança de segmento. De um lado, contar que não tem aquela rotina de posto de gasolina, de troca de óleo; de outro, combater notícias falsas, que também existem nesse segmento. Nosso papel é ocupar o espaço de informação.

Além disso, o pessoal fala muito em sustentabilidade. Mas, antes disso, para uma parcela do consumidor brasileiro, o que interessa mais é o preço.

A discussão, na verdade, precisa ser sobre valor, porque o valor do carro ultrapassa a barreira do preço. Você tem o preço de compra: mas qual o valor de manutenção, qual o valor de abastecimento, qual a longevidade do carro e qual a segurança do veículo?

Esses são outros preços que têm que estar acoplados ao valor e parte de nossa missão é comunicar isso. Para muitas pessoas, vai ser o primeiro carro que não tem câmbio manual, por exemplo.

Assim como outras marcas chinesas, vocês investiram muito em comunicação e publicidade nos primeiros meses. Como fica esse investimento a um longo prazo? Há fôlego?

Precisamos enviar a mensagem de que estamos fazendo um investimento a longo prazo no país, de que não somos aventureiros. Não é mais uma empresa chinesa, por exemplo: é uma empresa brasileira há 10 anos. Não estamos despejando um carro descartável aqui. Estamos pensando em pós-venda, em vida longa.

O Brasil é um dos principais mercados fora da Ásia para a BYD. A gente traz todos esses elementos para o investimento pesado em TV aberta, além de abrir uma fábrica e investir no bom relacionamento institucional entre o Brasil e a China.

E passou pela cabeça da empresa "abrasileirar" o nome da marca e dos carros ou a comunicação continuará com o nome em inglês?

O nosso mercado é povoado por nomes estrangeiros. Peugeot, Citroen, Ford e General Motors não são nomes brasileiros. Entendemos que somos uma marca global e, até para falar da área em que a gente quer se posicionar, como uma greentech, precisa ser assim. Para a gente, é natural.

Agora, quem manda é o consumidor. O McDonald's não virou Méqui? Em algumas cidades, a pronúncia vai ser mais fácil, e, em outras, mais difícil.

Mas, sem querer ser muito filosófico, não é apenas um nome, é uma convocação. BYD significa "Build Your Dreams" (Construa seus sonhos, na tradução em inglês). A partir da tradução da marca, a gente pretende despertar no consumidor um desejo de pronunciar a marca corretamente.

Em uma era tão tecnológica e digital como essa, talvez seja menosprezo demais a gente achar que a população não vá pronunciar o nome de forma correta. A gente está encarando um novo tipo de consumidor.

—

Não deixe de ler

Vai e vem

A W+K São Paulo anunciou a promoção de Camila Hamaoui, que será managing director do escritório. Ela conduzirá a operação ao lado de Rodrigo Jatene, recém-anunciado como CCO Latam da agência. Já Marcelo Reis, que deixou a operação da Leo Burnett Tailor Made em dezembro, será sócio da Troup/Cyranos. A operação brasileira faz parte da rede independente espanhola The Cyranos e está no Brasil desde ano passado, sob a batuta de Fernanda Antonelli.

Influenciadores

A consultoria Scopen anunciou a primeira edição do Influence Marketing Scope, estudo que será publicado a cada dois anos sobre a dinâmica do mercado de influência. Um dos destaques dessa edição foi a lista com influenciadores mais admirados pelo mercado. Bianca Andrade, Anitta, Matheus Costa, Raphael Vicente e Silvia Braz foram os mais citados.

Rainha

Madonna liberou sua música 'Vogue' para o mais novo comercial da campanha 'Feito de Futuro', do Itaú. A cantora, que é a estrela do filme mais recente da ação, também foi responsável pela criação da peça.