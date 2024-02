Ataque russo com drone em Odessa, na Ucrânia, deixa 3 mortos, segundo Kiev

KIEV (Reuters) - Um drone russo atingiu uma área comercial no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, matando três pessoas, disseram os militares ucranianos e o governador regional Oleh Kiper nesta sexta-feira.

Segundo os militares, a Rússia lançou 31 drones contra a Ucrânia durante a noite, com as defesas aéreas destruindo 23 deles.

Em um post no aplicativo de mensagens Telegram, as militares Forças do Sul disseram que interceptaram nove drones, mas um deles atingiu uma área próxima ao porto, causando um incêndio.

Os bombeiros recuperaram um corpo e disseram que ainda pode haver pessoas sob os escombros enquanto as equipes de emergência lutavam para controlar o incêndio. Uma mulher, guarda de segurança, foi resgatada ilesa de um prédio, segundo a postagem.

"Os corpos de mais duas pessoas foram encontrados sob os escombros", afirmou Kiper, o governador regional, no Telegram. "No total, três pessoas morreram como resultado do ataque inimigo."

Os militares disseram que mísseis também foram usados no ataque, mas não conseguiram atingir nenhum alvo. Fotos publicadas pelos militares mostram grandes danos a instalações na área e equipes de resgate abrindo caminho entre os escombros.

Na cidade central de Dnipro, um drone russo atingiu um prédio de apartamentos de vários andares, ferindo oito pessoas, disse o governador regional.

Serhiy Lysak, governador da região de Dnipropetrovsk, escreveu no Telegram que a busca durou a noite toda e que outros moradores ainda poderiam estar sob os escombros.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatos.

(Reportagem de Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar e Pavel Polityuk)