Professor puxou minha filha pelo cabelo: agressão a brasileiros em Portugal

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, vai ao ar nesta quinta-feira (22), com uma conversa com a jornalista Adriana Negreiros sobre xenofobia contra brasileiros em Portugal. Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio.

Adriana é autora das reportagens "Brasileiro é lixo: com 400 mil imigrantes, xenofobia cresce em Portugal" e "Brasileiros decidem voltar após maus-tratos a filhos em escolas de Portugal", publicadas em UOL Prime -- seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.



Para produzir as reportagens, a repórter ouviu brasileiros que enfrentaram preconceito no país, além de representantes do governo de Portugal e do Brasil.

Na conversa com Toledo, ela conta sua própria experiência de imigrante no país -- Adriana morou no Porto, principal cidade do norte de Portugal, entre 2018 e 2023.



"Na escola, minha filha foi arrastada pelos cabelos", conta a repórter, ao detalhar uma reprimenda do professor à jovem.

"Ela ficou apavorada", continua, dizendo que reclamou na escola e ouviu do professor que sua filha era mentirosa. Em outra situação, o funcionário de uma empresa de telefonia disse a ela que os serviços haviam piorado devido à contratação de técnicos brasileiros.



A conversa no podcast traz também casos de outros brasileiros naquele país, como Carlos Eduardo, carioca que se mudou com a família para Braga em 2021.

Na escola pública, o filho sofreu racismo: foi chamado de macaco pelos colegas. Ao pedir ajuda para a diretora da escola, Carlos ouviu que "macaco não é racismo, porque existe macaco branco".



Entre 2017 e 2021, as denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram 505%, segundo balanço da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial do país. Nunca houve tantos brasileiros morando em Portugal quanto agora. Em um ano, o número de residentes legais aumentou 36%.



Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português divulgados em 20 de setembro de 2023 indicam que são quase 400 mil -- sem contar os que estão sem documentos e quem têm dupla cidadania.

Estimativas de estudiosos do fenômeno imigratório avaliam que o total de brasileiros que vivem em Portugal pode chegar ao dobro disso. Portugal tem 10,4 milhões de habitantes; portanto, a depender da estimativa, os brasileiros representam entre 4% e 8% da população.



O aumento dos casos de xenofobia coincide com a ascensão do partido de extrema-direita português, o Chega, terceira força política do país. O líder da sigla, o deputado André Ventura, é a principal voz no parlamento local contra a imigração.



Além de políticos portugueses, o discurso contrário à chegada de estrangeiros ao país é reproduzido por imigrantes. Dentre os brasileiros -muitos deles simpáticos ao Chega--, há quem defenda que existem razões para a xenofobia.



"Dizem que a culpa é dos brasileiros, porque não se comportam como os locais. Em vez disso, falam alto, fazem roda de samba, gritam", disse a repórter. "Ou seja, a culpa é da vítima", concluiu Toledo.



Por outro lado, as constantes denúncias feitas por brasileiros contra maus-tratos infligidos a crianças e adolescentes nas escolas, afirma Adriana, têm ajudado a sociedade portuguesa a refletir sobre o assunto.

O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.