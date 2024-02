Premiê holandês Rutte se fortalece para liderar Otan após obter apoio de EUA e Reino Unido

Por Andrew Gray e William James

BRUXELAS/LONDRES (Reuters) - Estados Unidos e Reino Unido declararam apoio nesta quinta-feira ao primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, para suceder Jens Stoltenberg como próximo secretário-geral da Otan, colocando-o em uma posição forte para conquistar o cargo.

O sucessor de Stoltenberg, quando ele deixar o cargo em outubro, assumirá em um momento crucial, com a tarefa de sustentar o apoio dos membros da Otan à defesa dispendiosa da Ucrânia contra a invasão da Rússia, ao mesmo tempo em que se protege contra qualquer escalada que levaria a aliança diretamente a uma guerra com Moscou.

"O presidente Biden apoia firmemente a candidatura do primeiro-ministro Rutte para ser o próximo secretário-geral da Otan", disse uma autoridade dos EUA.

"O primeiro-ministro Rutte tem uma profunda compreensão da importância da aliança, é um líder e comunicador nato, e sua liderança serviria bem à aliança neste momento crítico."

Dependendo do resultado da eleição presidencial dos EUA em novembro, o próximo chefe da Otan pode ter que lidar com um segundo mandato de Donald Trump, que recentemente levantou questões mais uma vez sobre seu compromisso com a defesa dos aliados da Otan.

No início do mês, Trump foi duramente criticado pelas autoridades ocidentais por sugerir que não protegeria os países que não cumprissem as metas de gastos com defesa da aliança e até mesmo incentivaria a Rússia a atacá-los.

Mas Rutte, que já era considerado o favorito para conseguir o cargo mais alto da Otan, disse no sábado que a Europa deveria "parar de se lamentar, choramingar e reclamar" sobre Trump e se concentrar no que poderia fazer pela Ucrânia.

"Temos que trabalhar com quem quer que esteja na pista de dança", disse Rutte na Conferência de Segurança de Munique.

Rutte, de 57 anos, anunciou inesperadamente sua saída da política holandesa em julho, mas permanece no cargo como líder interino enquanto as negociações de coalizão continuam após a eleição de 22 de novembro.

Os líderes da Otan são nomeados por consenso, exigindo o apoio - ou pelo menos nenhuma oposição - de todos os seus 31 membros. Dois diplomatas disseram que Rutte tem o apoio de cerca de 20 membros da Otan até o momento.