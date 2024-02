PF prende três possíveis colaboradores de fugitivos de presídio federal em Mossoró

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira nove mandados de busca e apreensão, além de três prisões, contra possíveis envolvidos no fornecimento de apoio a dois detentos que fugiram de presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, informou nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a pasta, foram cumpridas ações em Mossoró, Quixeré (CE) e Aquiraz (CE) que resultaram na prisão em flagrante de uma pessoa com quem foram encontradas drogas, armas e munições, na prisão temporária de um segundo suspeito e na prisão de uma terceira pessoa em função de mandado em aberto.

Também foram apreendidos celulares e um veículo que teria sido utilizado para ajudar no fornecimento de armas para a fuga, acrescentou o ministério.

"Além do inquérito policial, a cargo da PF, permanece em andamento a operação de recaptura (dos dois fugitivos)", diz a nota.

Os dois presos escaparam entre a terça-feira de Carnaval e quarta de cinzas de um presídio destinado a detentos de alta periculosidade em Mossoró, marcando a primeira fuga do tipo desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal, em 2006.

Já na quarta-feira, o Ministério da Justiça determinou o afastamento da direção do presídio em Mossoró e uma intervenção na prisão. Estão em curso duas investigações sobre o incidente, uma no âmbito administrativo e outra no âmbito criminal.