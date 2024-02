Para direita, fala de Lula sobre Israel aumenta adesão a ato pró-Bolsonaro

Do UOL, em Brasília

Parlamentares de direita dizem que, de forma indireta, Lula e a Polícia Federal ajudam a engrossar o ato em defesa de Jair Bolsonaro marcado para domingo em São Paulo.

O que aconteceu

Depoimento de Bolsonaro e falas de Lula sobre Israel inflamam militância. Para deputados e senadores ouvidos pelo UOL, a convocação da PF para o ex-presidente depor hoje (22) e as declarações de Lula sobre a guerra na Faixa de Gaza incentivam as pessoas a comparecerem ao ato.

Críticas de Lula engajam mais os evangélicos. Segundo o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Eli Borges (PL-TO), os fiéis estão orando por Israel. A crise diplomática demonstra que o presidente "não tem nada a ver com esse segmento religioso". Desde 2018, eles estão mais alinhados com as ideias de Bolsonaro.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) cita que 83% dos brasileiros discordam de Lula. Segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, esse é o percentual de pessoas que rejeita a comparação do petista entre a ação de Israel na Palestina ao Holocausto. Somente 13% pensa como o presidente.

Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles (PL-SP) afirmou que a fala causa antipatia na população conservadora. É justamente o público-alvo do evento na avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo.

O ato foi convocado por Bolsonaro para demonstrar apoio popular num momento em que se vê acuado por investigações. Ele deseja uma grande foto cercado por militantes vestidos de verde e amarelo.

A convocação para Bolsonaro prestar depoimento na PF também ajuda a engrossar o ato. Aliados veem os investigadores fomentando o discurso de perseguição política contra o ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro disse que na campanha o bolsonarismo foi proibido de denunciar a proximidade Lula com grupos terroristas e apego a ditaduras. Na visão dele, houve censura por parte da Justiça Eleitoral e agora a população está percebendo os efeitos e reagindo.

Flávio Bolsonaro afirmou que vai ao ato na Paulista convocado por seu pai Imagem: 30.mar.2023 - Reprodução/Twitter

Para Flávio, o depoimento de Bolsonaro é uma tentativa de desviar o foco da crise diplomática criada por Lula. Já o líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF) disse que a fala de Lula revolta a população. Ele afirmou que, em vez de ter uma posição de estadista, o presidente se comportou como se expressasse uma posição pessoal na guerra de Israel contra o Hamas.

Idealizador do ato, o pastor Silas Malafaia espera 300 mil pessoas na Paulista. Ele é uma das pessoas que vai discursar durante a manifestação.