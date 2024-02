O que é a Quaresma? Como ela surgiu e qual o verdadeiro significado?

A Quaresma é o período de preparação para a Páscoa cristã, conhecido por práticas como jejum e caridade.

Tradicionalmente, dura 40 dias, mas atualmente esse período pode se estender para 44 dias. A prática começou no século 4 d.C. junto com criação da data da Páscoa.

A data da Páscoa é móvel e define o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma.

O que é a Quaresma?

A palavra "Quaresma" tem raízes no latim, no quadragesima dies, quadragésimo dia dos dias, em português. Acredita-se também que a palavra possa ter origem na palavra grega "tessarakonta", que significa "quarenta".

Essa prática é uma preparação para a celebração da Páscoa, um feriado religioso que na fé cristã comemora a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Diversas denominações cristãs realizam esse período de 40 dias de jejum e oração chamado Quaresma.

A prática do jejum por razões espirituais é encontrada nas três maiores: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Em todas elas, abster-se de comer está intimamente ligado a um foco adicional na oração, e à prática de ajudar os pobres dando esmolas ou doando alimentos.

A Quaresma é uma prática observada pelos fiéis das tradições católica, ortodoxa, anglicana e luterana.

No Brasil, há muitos cristãos evangélicos para quem a Quaresma não é uma prática comum. Na tradição protestante, o jejum e a oração não se limitam aos 40 dias que antecedem a Páscoa.

Significado dos 40 dias da Quaresma

Não há uma explicação definitiva para os 40 dias da Quaresma, mas na Bíblia, vários eventos importantes ocorreram ao longo de um período de quarenta dias. Por exemplo:

Jesus jejuou no deserto por 40 dias;

O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, do qual Noé e sua família sobreviveu;

Moisés e os hebreus atravessaram o deserto durante 40 anos.

Como surgiu a Quaresma na fé cristã?

A prática da Quaresma, teve suas raízes consolidadas no século 4 d.C., especificamente no ano de 325 d.C., durante o histórico Concílio de Niceia. Este encontro, marcado pela presença de bispos, foi palco de discussões cruciais sobre os fundamentos da fé cristã nos primeiros tempos da Igreja.

Foi lá que surgiu o Credo Niceno, uma declaração fundamental da fé cristã, e também onde se fixou a data da Páscoa, com base em cálculos astronômicos. Foi neste contexto que a Quaresma foi mencionada pela primeira vez na história.

Acredita-se que a prática de jejuns e penitências por 40 dias evoluiu ao longo dos séculos a partir de tradições cristãs antigas. Há registros, como os de Tertuliano, um cristão dos séculos 2 e 3 do norte da África, que mencionam jejuns de dois ou três dias como preparação para a Páscoa. Outros relatos antigos sugerem diversas formas de preparação semelhantes.

Assim, a combinação da evolução dessas práticas com o simbolismo do número 40 nos relatos bíblicos tenha contribuído para a consolidação da Quaresma com a duração de 40 dias.

Como calcular as datas da Quaresma em 2024?

Pelo estabelecido no Concílio, a Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira Lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte.

Para o ano de 2024, isso significa que a Páscoa será no dia 31 de março, visto que o equinócio da primavera no Hemisfério Norte é em 19 de março, a primeira Lua cheia após esse equinócio é em 25 de março, e o primeiro domingo após essa Lua cheia cai em 31 de março.

Considerando o Domingo de Ramos, a Quarta-Feira de Cinzas em 2024 foi celebrada no dia 14 de fevereiro.

Sendo assim, a Quaresma de 2024 se inicia em 14 de fevereiro e segue até o dia 28 de março.