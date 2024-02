Minério de ferro de Dalian cai pelo quarto dia devido a preocupações com demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, em meio a preocupações com a demanda de aço na China, principal mercado consumidor do minério, enquanto os preços em Cingapura subiram devido à queda do dólar.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,49%, a 893,5 iuanes (124,28 dólares) a tonelada.

Apesar de Pequim ter tomado novas medidas para resolver os problemas no setor imobiliário, o mercado não espera que a demanda por moradias se recupere tão cedo, disseram analistas do banco ANZ em uma nota.

A incerteza no setor de infraestrutura, depois que Pequim ordenou que alguns governos locais endividados interrompessem alguns projetos, também está lançando sombra sobre as perspectivas da demanda de aço, disseram os analistas.

"O aumento na demanda de minério será relativamente lento no curto prazo, já que a demanda downstream ainda não se recuperou e é difícil ver qualquer melhoria óbvia nas margens do aço", disseram analistas da Sinosteel Futures em uma nota.

Enquanto isso, o minério de ferro de referência para março na Bolsa de Cingapura subiu 0,15%, para 119,25 dólares a tonelada.

O índice do dólar caiu, tornando as cargas precificadas em dólar mais baratas para os detentores de outras moedas. [USD/]

O ex-ciclone tropical Lincoln deve voltar a ganhar força de ciclone na noite de quinta-feira, atingindo o noroeste da Austrália, informou o departamento de meteorologia do país, conforme os portos da região começaram a retirar os navios do local.

"Vale a pena monitorar o impacto do clima sobre os embarques; além disso, ainda há uma forte expectativa de aumento da produção depois que a demanda de aço downstream possa mostrar sinais de melhora até o final de fevereiro", disseram analistas da First Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)