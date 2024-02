Índice japonês Nikkei atinge pico histórico com alta de chips por otimismo com Nvidia

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei subiu para um pico recorde nesta quinta-feira, uma vez que as ações relacionadas a chips lideraram os ganhos depois que as perspectivas da fabricante de chips norte-americana Nvidia superaram as expectativas do mercado.

O Nikkei fechou em alta de 2,19%, a 39.098,68 pontos, depois de ter subido mais cedo para 39.156,97 pontos. O desempenho supera tanto o fechamento recorde anterior quanto a máxima intradiária, estabelecidos em 29 de dezembro de 1989, no auge da bolha econômica do país.

A máxima intradiária anterior do índice foi de 38.957,44 pontos e a de fechamento era de 38.915,87.

O índice de referência do Japão disparou cerca de 52% desde seu ponto mais baixo em janeiro de 2023, impulsionado por um rali no setor de tecnologia, mudanças na governança corporativa e aumento dos lucros dos exportadores graças a um iene fraco.

As ações da Nvidia subiram depois a empresa prever uma receita fiscal no primeiro trimestre acima das estimativas, devido à forte demanda por seus chips que dominam o mercado de inteligência artificial (IA).

"Para nós, operadores, isso marca a chegada de uma nova era", disse Tsutomu Yamada, analista de mercado sênior da au kabu.com Securities.

"Parece que o mercado de ações está nos dizendo que finalmente saímos da deflação e que um novo mundo se abriu."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,19%, a 39.098 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,45%, a 16.742 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,27%, a 2.988 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,86%, a 3.486 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,41%, a 2.664 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,94%, a 18.852 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,18%, a 3.222 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,04%, a 7.611 pontos.

(Reportagem de Junko Fujita)