Hamas aceitaria trocar reféns por 3 mil prisioneiros, diz jornal

GAZA, 22 FEV (ANSA) - O Hamas estaria pronto para aceitar a soltura de 3 mil presos palestinos detidos em Israel em troca de todos os reféns israelenses.

A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal, citando fontes egípcias.

No entanto, segundo as mesmas fontes, o Hamas ainda pede a soltura dos presos condenados a penas longas e que haja uma pausa humanitária de seis semanas, para iniciar discussões sobre um cessar-fogo permanente.

Israel já alertou que, se o Hamas não libertar os reféns remanescentes até o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, os combates vão continuar durante o período.

O país já começou a atacar Rafah, para onde muitos palestinos se deslocaram com o início do conflito e onde há campos superlotados de refugiados, na fronteira com o Egito. (ANSA).

