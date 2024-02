Filme italiano indicado ao Oscar estreia no Brasil em 29/2

SÃO PAULO, 22 FEV (ANSA) - O longa italiano "Eu, Capitão", indicado ao Oscar de melhor filme internacional em 2024, estreará nos cinemas do Brasil em 29 de fevereiro.

Assinada por Matteo Garrone, a produção venceu o Leão de Prata de melhor direção no último Festival de Veneza e narra a história dos irmãos Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que empreendem uma aventura épica para deixar Dakar, no Senegal, em direção à Europa.

O tema retrata a longa crise migratória no Mar Mediterrâneo Central, rota que leva deslocados internacionais da África para o sul da União Europeia, especialmente a Itália, que recebeu 158 mil migrantes forçados por via marítima apenas em 2023.

"'Eu, Capitão' é fruto de várias histórias entrelaçadas de jovens que vivenciaram a travessia da África para a Europa. Ao ouvir seus testemunhos, ficou claro que suas histórias eram provavelmente as únicas possíveis narrativas épicas dos nossos tempos", diz Garrone em comunicado divulgado pela Pandora Filmes, distribuidora do longa no Brasil.

Segundo ele, o objetivo da obra é contar a epopeia do Mediterrâneo pela ótica dos próprios migrantes. "Durante muito tempo, tive dúvidas sobre a minha legitimidade para contar essa história, mas é a história deles que eu conto", ressalta o diretor.

Além do Leão de Prata a Garrone, Seydou Sarr faturou o Prêmio Marcello Mastroianni, dado pelo Festival de Veneza a atores emergentes, na última edição da mostra. (ANSA).

