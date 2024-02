'Encontrei meu pai biológico por ele ser parecido com o Rodrigo Santoro'

A operadora de caixa Raquel Lopes, de 18 anos, descobriu recentemente que o homem que ela sempre chamou de pai, na verdade, não era seu pai biológico. E mais, encontrou o verdadeiro genitor por um detalhe: ele é parecido com o ator Rodrigo Santoro.

Tudo começou quando a mãe de Raquel engravidou aos 17 anos. Na época, ela se envolveu com dois homens e acabou se casando com um deles, que ela acreditava ser o pai de Raquel.

O casa logo se separou, quando Raquel tinha 8 meses. A menina, no entanto, manteve convívio com o homem que chamava de pai.

Quando fez 18 anos, porém, eles tiveram desavenças —e o homem sugeriu que fizessem um teste de DNA. O resultado? Negativo.

Todos ficamos em choque. Minha mãe era só uma menina, não tinha educação sexual como tenho hoje em dia. Ela chorou muito, me pediu perdão. Mas ela também não sabia e não tem culpa. Dias depois, decidi que iria procurá-lo (o pai biológico).

Raquel Lopes

Agulha em um palheiro

A mãe de Raquel não tinha informações sobre o pai biológico, nem mesmo o nome. Mas contou para a filha que ele era parecido com o ator Rodrigo Santoro e que eles trabalharam juntos em um shopping de Brasília, em lojas diferentes.

Ela sabia apenas que a loja dele era em frente à dela.

"Minha família disse para eu não procurar o meu pai, que seria uma agulha no palheiro e que ele poderia me rejeitar", diz Raquel.

Mas algo em mim floresceu e dizia que seria uma boa pessoa. Não pensei duas vezes e fui até o shopping buscar mais informações sobre ele.

Raquel Lopes

A jovem encontrou um segurança que conseguiu identificar a loja pela localização, mas o espaço já estava fechado há muito tempo. Após conversar com vários funcionários, Raquel não conseguiu descobrir o nome do homem que procurava —todos só o conheciam como "Rodrigo Santoro".

Foi então que ela decidiu ir à internet. Em um site de buscas, pesquisou por pessoas que pareciam Rodrigo Santoro e encontrou uma reportagem, que ressaltava a semelhança de um homem com o ator. Era o empresário Diogo Sampaio, 43, que também morava na capital federal.

Fiquei sem acreditar, estava na minha cara o tempo todo. Fui atrás do meu pai nas redes sociais e mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele havia trabalhado no shopping em 2004. Ele confirmou e eu fiquei muito nervosa. Não conseguia falar mais nada e pedi que meu namorado conversasse com ele. Ele contou a história e mandou uma foto da minha mãe. O Diogo quis se encontrar comigo na hora.

Raquel Lopes

Diogo e Raquel se encontram em um shopping de Brasília. Depois de conversarem, decidiram fazer um exame de DNA em uma clínica, que ficava no mesmo local.

Diogo e Raquel estão se conhecendo: 'Foi uma surpresa enorme quando ela me procurou' Imagem: Arquivo pessoal

O empresário conta que, quando viu a jovem pela primeira vez, já sabia que era sua filha.

Foi uma surpresa enorme quando ela me procurou. Não imaginava que tinha uma filha de 18 anos. Só fiquei com a mãe dela uma noite e não tive mais notícias, já que ela mudou de loja.

Diogo Sampaio

'Estou vivendo um sonho'

O resultado do teste de DNA saiu no dia 5 de janeiro e o "positivo" no papel não surpreendeu Diogo e Raquel. Ela diz que está vivendo um sonho e, a cada dia, conhecendo mais o pai, depois de 18 anos.

"Quando saiu o resultado positivo, tive uma mistura de alegria com 'e agora, como vai ser minha relação com ele?' Mas está sendo tudo perfeito, estou vivendo um verdadeiro sonho. Ele disse que quer me conhecer da melhor forma possível e que daqui para frente eu serei sua melhor amiga e filha", diz a jovem.

Diogo, que também é pai de um menino de 2 anos, diz estar feliz com o encontro.