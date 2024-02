Diretora-geral da OMC: Conferência Ministerial em Abu Dhabi discutirá a descentralização da cadeia global de suprimentos pela primeira vez

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, 22 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Conferência Ministerial (MC13) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi, na próxima semana, discutirá pela primeira vez a descentralização das cadeias de suprimentos globais, visando um comércio global mais inclusivo que considere os marginalizados no desenvolvimento global, de acordo com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Em entrevista virtual à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) de Genebra, Okonjo-Iweala enfatizou que muitos investidores globais do setor privado estão atualmente focados no modelo "China+1", combinando a China com outro país como Vietnã, Indonésia ou Índia. "Não temos problemas com isso. Mas estamos dizendo que há também a China e o Marrocos, a China e o Brasil, a China e o Senegal, a China e Bangladesh. Portanto, há muitos países que estão prontos para o investimento", disse.

A diretora-geral da OMC pediu aos investidores que ajudem a remodelar as cadeias de suprimentos globais e a criar empregos. Se o mundo pretende criar resiliência, enfatizou, o setor privado deve considerar investir em países em desenvolvimento com o ambiente de investimento adequado, à medida que reformulam suas cadeias de suprimentos.

Segundo Okonjo-Iweala, ao fazer isso, os investidores podem matar dois ou três coelhos com uma cajadada só. "Você pode ajudar a lidar com a resiliência das cadeias de suprimentos. Você pode ajudar a lidar com a desigualdade investindo em países em desenvolvimento. Você pode ajudar a criar empregos", sugeriu.

MC13 e os valores dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos sediarão a MC13 de 26 a 29 de fevereiro de 2024 em Abu Dhabi, após organizarem com sucesso a Conferência do Clima da ONU em Dubai em dezembro de 2023 (COP28). Cerca de 164 nações e blocos comerciais participarão da Conferência Ministerial, o principal órgão de tomada de decisões da OMC.

"Somos profundamente gratos aos Emirados Árabes Unidos por sediarem a MC13. O fato de estarem prontos para organizar um evento tão importante é um testemunho do valor que o país atribui ao multilateralismo e à solidariedade global em um momento particularmente desafiador", afirmou.

A colaboração com as autoridades dos Emirados na organização de uma reunião que reunirá mais de sete mil pessoas em Abu Dhabi tem sido extremamente positiva, Okonjo-Iweala acrescentou. "Estamos convencidos de que encontraremos as melhores condições políticas, organizacionais e logísticas para fazer da MC13 um sucesso em todos os sentidos."

Discussões inéditas

Discutindo a agenda da MC13, Okonjo-Iweala mencionou o início de novos diálogos, chamados de sessões deliberativas, onde, pela primeira vez, a ministra se envolverá em questões cruciais para o mundo contemporâneo, incluindo comércio e meio ambiente, comércio e mudanças climáticas, comércio e sustentabilidade, e comércio e inclusão.

Okonjo-Iweala explicou que o comércio global precisa resolver os problemas das pessoas que são deixadas à margem do desenvolvimento global e incluir os países em desenvolvimento, especialmente as mulheres e as micro, médias e pequenas empresas.

A diretora-geral defende a descentralização das cadeias de suprimentos, as expandindo para os países em desenvolvimento, "o que chamamos de re-globalização" [maior cooperação internacional e integração mais ampla].

A chefe da OMC explicou que as micro, médias e pequenas empresas criam empregos em muitos países. Portanto, integrá-las à cadeia de suprimentos global, como muitas empresas estão fazendo agora, ajudará a criar mais empregos e mais riqueza. Da mesma forma, muitas mulheres que administram essas micro, médias e pequenas empresas precisam ser incluídas na cadeia de valor. "É isso que estamos defendendo", continuou.

Além disso, dadas as vulnerabilidades observadas durante a pandemia, ela destacou que a cadeia de suprimentos deve ser expandida em todo o mundo, sem se limitar a determinados continentes ou regiões. "Portanto, esse tipo de conversa sobre inclusão e sustentabilidade é um conjunto de questões que esperamos abordar pela primeira vez", comentou.

Comemorando a adesão de dois novos membros

Dois países menos desenvolvidos, Timor-Leste e Comores, estarão aderindo à OMC após um hiato de oito anos sem novos integrantes, disse a chefe da OMC. "Temos 22 países na fila que querem se tornar membros. Portanto, isso é algo importante que precisamos comemorar", disse Okonjo-Iweala.

Reformas na solução de controvérsias

A MC13 discutirá medidas para fazer reformas no sistema de resolução de disputas, disse a diretora-geral. Na MC12, ministros haviam dado instruções para que o sistema reformado estivesse totalmente funcional até 2024. "Já começamos esse trabalho", indicou a diretora-geral.

Okonjo-Iweala explicou que o sistema de solução de disputas tem dois níveis. No primeiro, um painel julga os casos apresentados pelos membros. O segundo é o órgão de apelação, onde os membros podem recorrer, caso não estejam satisfeitos com as decisões tomadas no primeiro nível. Esse órgão de apelação ainda não está funcionando.

"Precisamos reformar os sistemas. Por isso, decidimos analisar todo o sistema, tanto o nível do painel quanto o do órgão de apelação, para ver o que precisa ser reformado", revela a diretora-geral.

Conforme exigido pelos países em desenvolvimento, a OMC tem trabalhado para tornar o sistema mais acessível e econômico para eles, simplificando os processos e procedimentos. "Já concluímos uma boa parte do trabalho nesse sentido e vamos colocá-lo em prática", promete Okonjo-Iweala.

Comércio digital

Falando sobre a discussão prospectiva sobre o comércio digital, Okonjo-Iweala ressaltou que uma moratória sobre a imposição de taxas alfandegárias sobre transações eletrônicas está em vigor há mais de 20 anos, o que cria um ambiente em que jovens e mulheres podem iniciar negócios digitais sem se preocupar com taxas alfandegárias. Os ministros, diz a diretora-geral, discutirão se a moratória deve ser prorrogada.

Em nível plurilateral, 90 membros estão negociando um acordo de comércio eletrônico para tentar estabelecer as regras para o comércio digital. A OMC está lançando um fundo de US$ 50 milhões (AED183,65 milhões) para mulheres com o objetivo de ajudar a acelerar a participação das mulheres no comércio digital, disse Okonjo-Iweala.

Subsídio para a pesca

Entre as negociações sobre vários assuntos importantes, a diretora-geral declarou que a parte dois dos subsídios à pesca é crucial. A OMC negociou com sucesso a primeira parte para acabar com os subsídios que incentivam a pesca ilegal e não regulamentada. "Agora estamos analisando os subsídios que podem incentivar o excesso de capacidade e a pesca excessiva. Esperamos concluir isso", disse Okonjo-Iweala.