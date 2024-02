Crise agrícola na França impulsiona nova lei que destaca setor como de 'interesse fundamental da nação'

Os principais jornais franceses repercutem, nesta quinta-feira (22), a crise no setor agrícola que anda movimentando a pauta do governo francês com a proximidade da 60ª edição do Salão Internacional da Agricultura. O evento começa no sábado (24) e vai até 3 de março, no centro de exposições da Porta de Versalhes, na zona oeste de Paris.

O jornal Libération traz o tema em manchete para destacar a força da Federação Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), empenhada em "estabelecer as próprias leis" nesse setor. Antes da abertura do salão, na expectativa de encerrar a onda de protestos de agricultores, o primeiro-ministro Gabriel Attal cedeu a mais uma exigência da entidade.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (21), o chefe de governo anunciou que decidiu abandonar um indicador nacional - denominado Nodu - que media a utilização de produtos fitossanitários nas plantações, para substituí-lo por um equivalente criado pela União Europeia, conhecido no meio pela sigla HRI-1, todavia menos rigoroso que o francês em relação à toxicidade dos tratamentos aplicados, segundo ambientalistas. O sistema Nodu foi lançado em 2008, junto com o Plano Ecofitossanitário do governo francês, com o objetivo de reduzir em 50% o uso de agrotóxicos em dez anos. De acordo com o Libération, "ao fazer isso, ele [Attal] perpetua um sistema que não se adapta aos desafios ecológicos" da agricultura.

As manifestações realizadas pela categoria no início de fevereiro, que fecharam rodovias importantes de acesso à capital, foram relembradas pelo Libé, que aponta a retomada de protestos menores nesta semana.

Já o Le Figaro destaca a tensão vivida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que segundo o jornal, "tem buscado conselhos e opiniões, inclusive fora do Palácio do Eliseu e dos canais ministeriais" para administrar a crise. A reportagem conta que está previsto um "grande debate" entre Macron e representantes do setor agrícola antes da abertura oficial do Salão Internacional da Agricultura, para tentar impedir que o líder francês seja recebido com vaias durante sua visita. No passado, outros presidentes já foram alvejados pelos expositores com frutas e legumes, em momentos de tensão entre o governo e os agricultores.

A ideia, segundo o Le Figaro, teria partido do próprio Macron, que já havia imaginado o "grande debate" para se livrar da revolta dos "coletes amarelos" em 2019.

'Interesse fundamental da nação'

O jornal La Croix comenta que o primeiro-ministro francês tem procurado tranquilizar os agricultores antes do tradicional encontro anual do setor. Durante a coletiva, Attal anunciou uma série de medidas em resposta à mobilização agrícola das últimas semanas, ao lado dos ministros Bruno Le Maire, da Economia; Marc Fesneau, da Agricultura; e Christophe Béchu, titular da pasta da Transição Ecológica.

Este veículo sublinha que um novo projeto de lei de política agrícola, que vem sendo adiado desde setembro de 2022, será finalmente apresentado durante o salão. De acordo com o La Croix, em uma sinalização simbólica das autoridades, o projeto de lei reconhecerá "o objetivo da soberania agrícola e alimentar" e o colocará entre os "interesses fundamentais da nação" francesa, nas palavras de Gabriel Attal.

Em particular, o texto deve abordar a questão da renovação geracional, num contexto em que a metade dos agricultores franceses atingirá a idade de aposentadoria até 2030. Um plano específico para o futuro da pecuária também será apresentado na durante a exposição, detalha o La Croix.