Chinesa CNOOC compra 500 mil barris de petróleo de Sépia da União, diz PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A chinesa CNOOC venceu leilão do governo brasileiro e comprou uma carga de petróleo do campo de Sépia, de 500 mil barris, informou nesta quinta-feira a PPSA, estatal responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção no pré-sal.

Todas as empresas que já atuam no pré-sal foram convidadas para participar, além da petroleira brasileira PRIO e da Refinaria de Mataripe, disse em nota a PPSA -- que tem como uma de suas principais atribuições comercializar os volumes de petróleo pertencentes à União.

Além da CNOOC, as companhias Galp, Petrobras, Refinaria de Mataripe, Equinor também enviaram propostas.

A carga estará disponível para carregamento em abril.

Foi a primeira vez que a CNOOC adquiriu uma carga da União. A empresa participa dos contratos de partilha de Búzios, Pau-Brasil, Libra e Alto de Cabo Frio Oeste.

A Galp Energia Brasil e a Petrobras foram as vencedoras das duas cargas de Sépia comercializadas, respectivamente, em agosto de 2022 e em julho de 2023.

(Por Marta Nogueira)