4 mil vagas para nível técnico: Caixa divulga editais de dois concursos

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira (22) os editais de dois concursos públicos, que visam preencher mais de 4 mil vagas na instituição.

O que se sabe

O maior dos editais é voltado para as vagas de técnico bancário novo e na área de TI. Ao todo são duas mil vagas para cada cargo, sendo 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva em ambos os casos.

As vagas estão distribuídas na maior parte do país. Para técnico bancário novo, há oportunidades nos 26 estados e no Distrito Federal. Já para a área de TI, as vagas estão concentradas no Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, e no Distrito Federal.

Para se candidatar às vagas, é necessário que o candidato possua o ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 3.762.

O segundo edital é destinado a candidatos de nível superior. São 28 vagas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com salários de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. Em ambos os casos, 5 vagas são para cadastro de reserva.

Com o novo concurso, buscamos fortalecer a rede de atendimento do banco, proporcionando mais eficiência na execução das atividades da Caixa, oportunizando o ingresso de pessoas das mais variadas regiões no mercado de trabalho, gerando emprego e renda

Carlos Vieira, presidente da Caixa, em nota

Como se inscrever nos editais da Caixa?

A Fundação Cesgranrio é responsável pela organização e aplicação das provas.

As inscrições serão, então, realizadas pelo site da Fundação, de 29 de fevereiro a 25 de março.

A aplicação das provas ocorrerá no dia 26 de maio. As cidades onde os testes serão realizados estão listadas nos editais.

O valor da inscrição é de R$ 50 para o edital de nível técnico e R$ 65 para o de nível superior.

Clique aqui para visualizar o primeiro edital, e aqui para acessar o segundo.