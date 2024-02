Após posse, Dino diz em missa que será juiz para cristãos e não cristãos

Do UOL, em Brasília

Recém-empossado no STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Flávio Dino afirmou hoje (22) que será um "juiz para cristãos e não cristãos", em discurso emocionado ao final de uma missa em ação de graças pelo novo cargo.

O que aconteceu

A cerimônia reuniu autoridades da República, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

A escolha da missa foi uma decisão pessoal de Dino, que preteriu as festas bancadas por associações de magistrados. A celebração foi conduzida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cézar Costa.

"Eu escolhi essa festa. Uma das festas mais bonitas das quais participei", disse. Segundo Dino, a escolha da Catedral Metropolitana de Brasília se deu porque admirava a igreja, vendo-a do hotel em que ficou hospedado quando prestou a primeira prova da magistratura.

Dom Paulo César foi no ponto fundamental. Claro que sou adepto da laicidade do Estado. Claro que serei um juiz de cristãos e de não cristãos. Claro que a lei é a mesma para todos.

Flávio Dino, novo ministro do STF

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também católico, esteve na cerimônia. Ao final da celebração, o vice de Lula discursou em homenagem ao novo ministro do STF.

"Quis o destino que [Dino] fosse o ministro da Justiça e Segurança na hora certa e no momento certo para ajudar a salvar a democracia e evitar o golpismo", disse Alckmin.

A cerimônia reuniu autoridades dos três Poderes. O decano do STF, Gilmar Mendes, esteve na missa e fez a primeira leitura da cerimônia. Evangélicos, André Mendonça, do Supremo, e Jorge Messias, advogado-geral da União, também estiveram presentes.