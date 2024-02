Quem compra um produto novo geralmente espera que tenha todas as tecnologias do momento. Não é diferente com os carros. Os poucos brasileiros que conseguem adquirir um zero-km não se contentam mais com modelos simples e exigem que tenham conceitos atuais, como turbo, injeção direta, comandos variáveis e muita eletrônica embarcada.

Mas ainda temos alguns veículos com projetos mais antigos, que conseguem atender as necessidades de quem se preocupa com a longevidade dos carros. Por não serem tão complexos, as manutenções são mais baratas, diminuindo as chances dos proprietários negligenciarem as revisões. No nosso país, quanto mais durável for o automóvel, melhor sua aceitação no mercado de usados no longo prazo - aquele que, muitas vezes, determina o sucesso ou fracasso de um modelo ou marca.

Colunistas do UOL

Sendo assim, resolvi listar alguns modelos atuais que melhor atendem a esse público. São aqueles que atravessarão décadas prestando bons serviços. Infelizmente alguns desses citados usam motores que estão com dias contados por não atenderem as normas de controle de emissões - mais restritivas a partir do ano que vem -, mas ao meu ver ainda são bons negócios.

Fiat Mobi Like Imagem: Fiat/Reprodução

Fiat Mobi

O motor Fire equipa o Mobi desde o seu lançamento. Além de simples, é muito barato manter um carro como esse. No mercado de usados, mesmo os mais antigos e bem rodados encontram compradores sem dificuldades, pois não é preciso de muito esforço para gabaritar possíveis problemas. Pode não ser tentador comprar um Mobi zero-km, mas é garantia de liquidez no futuro.

Imagem: Divulgação

Chevrolet Spin

Prestes a ganhar importes atualizações no modelo 2025, o Spin é daqueles ve´culos que despertam ódio de muitos brasileiros. Ele teve a dura missão de substituir Meriva e Zafira ao mesmo tempo, automóveis com projetos mais refinados. Muitos torceram o nariz, inclusive eu, mas verdade seja dita, ele evoluiu muito ao longo dos anos sem deixar sua essência de carro simples.

Seu motor 1.8 é dos projetos mais antigos do nosso mercado, mas ainda consegue entregar bom desempenho e moderado consumo de combustível sem exigir altos custos de manutenção. Para mim é dos melhores carros do nosso mercado, com potencial para atender as mais diversas necessidades.

Imagem: Divulgação

Toyota Yaris

A Toyota é uma marca incrível no mercado de usados. Sua reputação é tão boa que os preços praticados são acima da média dos concorrentes, e mesmo assim não demoram para encontrar compradores. São justamente aqueles que não querem ter dores de cabeça com carro. Hoje o Yaris é o mais barato da marca japonesa, mas nem é tão simples assim.

Seu motor 1.5 é moderno, utiliza corrente e variações no comando. Mas tem fama de inquebrável, como é comprovado nos vários Etios disponíveis no mercado de usados, com esse mesmo motor. É o carro ideal para quem quer modernidade com baixo custo de manutenção.

Imagem: Divulgação

Nissan Versa e Kicks

A Nissan fechou o ano passado como a nona marca mais vendida, com menos de 4% de participação. Lamento que venda tão pouco, mas o mercado de usados é bem mais receptivo com eles, principalmente no longo prazo. Hoje, Versa e Kicks compartilham a mesma mecânica, o motor 1.6 com câmbio CVT.

São modernos, mas assim como o Yaris, é aquele "moderno simples", que exigem baixa manutenção, com a vantagem de custar menos que o Toyota. É isso que chama atenção desses modelos no mercado de usados, sempre procurado por quem quer um carro atual, robusto, barato de manter e sem ter que pagar muito na compra.

Peugeot 208 Imagem: Divulgação

Peugeot 208 e Citroën C3 com motor 1.6

O famoso motor 1.6 aspirado, utilizado pela Peugeot e Citroën nas últimas décadas, é um desses que está com os dias contados. Tanto 208 como C3, já contam com versões que contam com motor 1.0 turbo, mais moderno e eficiente, e é certo que o 1.6 aspirado vai sair de linha em breve.

Mas, no longo prazo, assim como os outros dessa lista, o 1.6 tende a aguentar mais os desaforos e tem tudo para ser mais durável. Para quem se preocupa com isso, o 1.6 ainda é a melhor escolha.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.