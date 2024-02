Wall Street fecha sem tendências definidas após atas do Fed

A bolsa de Nova York, que operou no vermelho durante toda a sessão, fechou sem tendências definidas nesta quarta-feira (21), depois da publicação das atas da reunião de política monetária do Fed (banco central americano) e antes da divulgação dos resultados da Nvidia.

O índice Dow Jones registrou alta de 0,13%, assim como o S&P 500, enquanto o índice tecnológico Nasdaq recuou 0,32% no sino de fechamento.

Os diretores do Federal Reserve (Fed) estão divididos sobre o momento de começar a baixar as taxas de juros: a maioria prefere a prudência, mas outros acreditam que é arriscado começar a reduzi-los tarde, segundo trechos das atas de sua última reunião, em janeiro, publicados nesta quarta-feira.

Em 31 de janeiro, o Comitê de Política Monetária do banco central americano (FOMC) manteve suas taxas básicas de juros em uma faixa de 5,25%-5,50%, o mesmo nível desde julho e um máximo em 22 anos.

O Fed elevou as taxas de juros para combater a inflação. Juros altos encarecem o crédito e encarecem o crédito, desaquecendo, assim, o consumo e os investimentos, diminuindo as pressões sobre os preços.

Para Chris Low, economista da FHN Financial, as atas são, no geral, "bastante belicistas" ou favoráveis a manter os juros altos por um tempo.

"As minutas", como são conhecidos estres trechos das atas da reunião, "seguem indicando que o Fed é muito prudente e não quer baixar os juros cedo demais", considerou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Somou-se ao longo do dia uma emissão de títulos do Tesouro a 20 anos por 16 bilhões de dólares (R$ 78,8 bilhões), que teve uma recepção morna. "Isso fez subir os rendimentos dos títulos, o que é negativo para o mercado", ao impulsionar os juros, resumiu Cardillo.

Por fim, a fabricante de microchips Nvidia, estrela em ascensão de Wall Street impulsada pela inteligência artificial, teve faturamento de 22 bilhões de dólares (R$ 108,4 bilhões) no trimestre móvel novembro-janeiro, 265% a mais que no mesmo período do exercício passado.

A cifra é amplamente superior ao esperado pelo mercado e pela própria empresa, que teve lucro líquido de 12,3 bilhões de dólares (R$ 60,63 bilhões), 769% a mais que no mesmo trimestre do exercício anterior.

vmt/cm/mr/mvv/am

© Agence France-Presse