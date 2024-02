Vídeo flagra queda de raio durante beijo de casal no Cristo Redentor

Um vídeo compartilhado no Instagram, nesta quarta-feira (21), mostra o momento em que um raio cai durante o beijo de um casal que visitava o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O local foi esvaziado em meio à chuva e queda de raios. A informação foi divulgada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, localizado no Morro do Corcovado.

Padre Omar, reitor do Santuário, disse que danos foram causados no sistema de iluminação do local e em equipamentos eletrônicos. A equipe de manutenção foi acionada.

Não houve feridos. O casal que aparece no vídeo passa bem, segundo o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

O estado do Rio de Janeiro segue com previsão de chuva para esta quinta-feira (22), segundo a agência Climatempo. Há possibilidade de chuva no período da manhã por todo o estado. À tarde, a chuva volta a se intensificar, podendo vir de forma moderada a ocasionalmente forte.

Na sexta-feira (23) e no sábado (24), as instabilidades diminuem. O sol volta a aparecer na maior parte do dia e as temperaturas entram em elevação. Porém, a chuva pode aparecer entre a tarde e a noite.