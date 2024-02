Verstappen parte na frente em pré-temporada da F1 no Bahrein

SÃO PAULO, 21 FEV (ANSA) - A Fórmula 1 está de volta às pistas, mas nada parece ter mudado em relação a 2023.

O tricampeão Max Verstappen, com um Red Bull renovado, marcou o melhor tempo na primeira sessão de testes de pré-temporada no Bahrein, nesta quarta-feira (21), com 1m32s548, sete décimos à frente do segundo colocado Charles Leclerc, da Ferrari.

A terceira posição ficou com Fernando Alonso (Aston Martin), a oito décimos de Verstappen, e a quarta, com Oscar Piastri (McLaren), a 1,1 segundo da Red Bull, que já começa a desenhar o favoritismo para a temporada de 2024.

Também participaram da sessão matutina no Bahrein Yuki Tsunoda (RB), em quinto lugar, George Russell (Mercedes), em sexto, Valtteri Bottas (Kick Sauber), em sétimo, Alexander Albon (Williams), em oitavo, Esteban Ocon (Alpine), em nono, e Kevin Magnussen, da Haas, em 10º.

Os pilotos voltam à pista para mais uma sessão ainda nesta quarta, e a pré-temporada no Bahrein termina na próxima sexta-feira (23). (ANSA).

