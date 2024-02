Verstappen domina 1º dia de testes da F1 no Bahrein

ROMA, 21 FEV (ANSA) - O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, liderou com tranquilidade o primeiro dia de testes da pré-temporada no Circuito de Sakhir, no Bahrein.

Após ter sido o mais rápido durante os trabalhos da manhã, o holandês cravou 1m31s344 para superar Lando Norris (+1s140), da McLaren, e Carlos Sainz (+1s240), da Ferrari.

O australiano Daniel Ricciardo, da RB, e o francês Pierre Gasly, da Alpine, fecharam o grupo dos cinco primeiros colocados.

O monegasco Charles Leclerc, companheiro de equipe de Sainz, fez somente o sétimo melhor tempo e ficou quase dois segundos atrás da Red Bull de Verstappen.

Os pilotos da Fórmula 1 voltarão para a pista na próxima quinta-feira (22), a partir das 4h (de Brasília), para o segundo dia de testes no Oriente Médio. (ANSA).

