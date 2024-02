USDA: Brasil deve ter fatia de 60% nas exportações mundiais de soja em 10 anos

São Paulo, 21 - As exportações brasileiras de soja devem aumentar 31,8% nos próximos dez anos, alcançando 133,2 milhões de toneladas em 2033/34, de acordo com projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A participação do Brasil nas exportações mundiais deve passar de 57,18% em 2024/25 para 60,1% em 2033/34, disse o USDA em relatório.De acordo com a agência, a soja continua mais lucrativa do que outras culturas na maior parte das áreas do Brasil. "Com o aumento do plantio na região do Cerrado e a produção se estendendo para a Amazônia Legal, a taxa de crescimento da área plantada com soja deve aumentar de forma constante durante a próxima década", disse o USDA.Os embarques dos EUA devem aumentar 10,9% no período, para 58,1 milhões de toneladas em 2033/34. Já a participação nas exportações mundiais deve diminuir de 29,6% para 26,2%, segundo o USDA.